FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.10.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 25.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.10.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

0E41 XFRA US29336T1007 ENLINK MIDSTREAM UTS

AD5A XFRA NO0010843998 ADEVINTA ASA CL.A NK1

AD5B XFRA NO0010844038 ADEVINTA ASA CL.B NK1