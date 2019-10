ATOSS Software AG: Cloudwachstum ungebrochen - Ausblick des Vorstands bekräftigt Fortsetzung der Wachstumsstory DGAP-News: ATOSS Software AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen ATOSS Software AG: Cloudwachstum ungebrochen - Ausblick des Vorstands bekräftigt Fortsetzung der Wachstumsstory 24.10.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Die ATOSS Software AG befindet sich unverändert auf Wachstumskurs und kann gemäß vorläufigen Zahlen erneut über Rekordwerte berichten. Der Konzernumsatz stieg im 9 Monatszeitraum zweistellig um 14 Prozent auf Mio. EUR 51,7. Getragen von der dynamischen Nachfrage nach Cloudlösungen wuchsen die Auftragseingänge für Softwarelizenzen und den Softwareanteil aus fest kontrahierten Cloud Subskriptionen im dritten Quartal weiter an und liegen mit Mio. EUR 15,7 um 31 Prozent über dem Vorjahr. Vor dem Hintergrund einer herausragend starken Auftragsentwicklung bekräftigt der Vorstand nochmals seine Umsatz- und Ergebnisprognose und sieht auch für 2020 eine exzellente Basis zur Fortsetzung der Wachstumsstory. München, 24. Oktober 2019 Die ATOSS Software AG bleibt auf Wachstumskurs und schreibt ihren anhaltenden Unternehmenserfolg nun auch im vierzehnten Jahr in Folge weiter fort. Dank kundenorientierter Innovationen und planmäßiger Fortschritte bei der Cloud Transformation ist es ATOSS gelungen ihr dynamisches Wachstum weiter auszubauen. Die deutliche Umsatzsteigerung um 14 Prozent ist ein klarer Beleg für die Wettbewerbsstärke von ATOSS und die hohe Relevanz des Themas Workforce Management bei der Digitalisierung von Unternehmen. Der Umsatz mit Software wuchs im Zeitraum Januar bis September 2019 deutlich um 18 Prozent auf Mio. EUR 33,4 (Vj. Mio. EUR 28,4). Dies entspricht einem Anteil an den gesamten Umsätzen des Konzerns von 65 Prozent (Vj. 63 Prozent). Mit Softwarelizenzen wurde ein Umsatz von insgesamt Mio. EUR 10,0 (Vj. Mio. EUR 9,3) erzielt. Der größte Wachstumsimpuls innerhalb der Softwareerlöse ging von den wiederkehrenden Umsätzen mit Cloudlösungen aus, die sich um 89 Prozent auf Mio. EUR 5,5 (Vj. Mio. EUR 2,9) erhöhten. Die seit Jahren konstant positive Entwicklung der Softwarewartung setzte sich ebenfalls weiter fort. Hier stiegen die Umsätze um 11 Prozent auf Mio. EUR 18,0 (Vj. Mio. EUR 16,2). Insgesamt beläuft sich der Anteil wiederkehrender Umsätze an den Softwareumsätzen auf 70 Prozent (Vj. 67 Prozent). Auch die Umsätze mit Beratungsleistungen liegen mit Mio. EUR 14,4 (Vj. Mio. EUR 12,9), respektive einer Zunahme von 12 Prozent deutlich über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Die Umsätze mit Hardware belaufen sich auf Mio. EUR 2,7 (Vj. Mio. EUR 3,0). Die sonstigen Umsatzerlöse betrugen Mio. EUR 1,2 (Vj. Mio. EUR 1,1). Die Umsatzrendite bezogen auf das operative Ergebnis (EBIT) bewegt sich mit 26 Prozent auf dem vom Vorstand prognostizierten Niveau. Bedingt durch die ausgezeichnete wirtschaftliche Entwicklung erhöhte sich das EPS von EUR 2,02 auf EUR 2,29. Aber auch in weiteren wichtigen Finanzkennzahlen des Konzerns wie beispielsweise der Liquidität spiegelt sich die positive Geschäftsentwicklung wieder. So weist ATOSS ungeachtet der am 6. Mai 2019 erfolgten Dividendenausschüttung in Höhe von Mio. EUR 15,9 (Regeldividende EUR 1,40 zzgl. Sonderdividende EUR 2,60 pro Aktie) zum Ende des dritten Quartals eine weiterhin ansehnliche Finanzmittelausstattung von Mio. EUR 30,4 (Vj. Mio. EUR 34,4) auf. Besonders eindrucksvoll ist zudem die hohe Vertriebsdynamik innerhalb der letzten neun Monate. So erhöhte sich der Auftragseingang für Softwarelizenzen und den Softwareanteil aus fest kontrahierten Cloud Subskriptionen zum 30. September 2019 auf Mio. EUR 15,7 (Vj. Mio. EUR 12,0). Der anhaltend hohe Auftragsbestand bei Softwarelizenzen beträgt zum Ende des dritten Quartals Mio. EUR 6,0 (Vj. Mio. EUR 4,6). Um die Geschäftsentwicklung im Bereich Cloud künftig noch besser zu veranschaulichen und die Fortschritte beim Ausbau der jährlich wiederkehrenden Erlöse aus Cloud zu illustrieren, wurde mit Beginn des Geschäftsjahres 2019 eine neue Kennzahl eingeführt: der Annual Recurring Revenue (kurz: ARR). Diese Kennzahl beinhaltet die von der Gesellschaft innerhalb der nächsten 12 Monate auf Basis der zum Stichtag laufenden monatlichen Cloud-Nutzungsgebühren generierten Umsätze. Der ARR betrug zum 30. September 2019 Mio. EUR 7,1 und hat sich gegenüber dem Vorjahr eindrucksvoll um 78 Prozent erhöht (Vj. Mio. EUR 4,0). Vor dem Hintergrund der exzellenten Auftragslage und der äußerst positiven Geschäftsentwicklung in den vergangenen neun Monaten steuert die ATOSS Software AG nun zielsicher auf den vierzehnten Rekordabschluss in Folge zu. Zudem schafft die anhaltend starke Auftragsentwicklung zu Beginn des vierten Quartals eine herausragende Grundlage für eine Fortsetzung des Umsatzwachstums in 2020. KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: 9-MONATSVERGLEICH IN TEUR 01.- Anteil am 01.01.2018 Anteil am Veränderung 01.- Gesamtum- - Gesamtum- 2019 zu 201- satz 30.09.2018 satz 2018 9 - 30.- 09.- 201- 9 Umsatz 51.- 100% 45.353 100% 14% 684 Software 33.- 65% 28.387 63% 18% 442 Lizenzen 10.- 19% 9.290 20% 8% 016 Wartung 17.- 35% 16.212 36% 11% 972 Cloud 5.4- 11% 2.885 6% 89% 55 Beratung 14.- 28% 12.881 28% 12% 398 Hardware 2.6- 5% 2.958 7% -9% 79 Sonstiges 1.1- 2% 1.127 2% 3% 65 EBITDA(1) 15.- 30% 12.742 28% 23% 727 EBIT 13.- 26% 12.048 27% 12% 451 EBT 14.- 27% 11.892 26% 19% 092 Nettoergebnis 9.1- 18% 8.018 18% 14% 16 Cash Flow(2) 14.- 28% 13.329 29% 8% 359 Liquidität(3/4) 30.- 34.383 -12% 361 EPS in Euro 2,2- 2,02 13% 9 Mitarbeiter(5) 508 448 13% KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSENTWICKLUNG IN TEUR Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Umsatz 17.751 16.998 16.935 17.258 15.907 Software 11.428 11.168 10.846 10.984 9.875 Lizenzen 3.266 3.369 3.381 4.043 3.320 Wartung 6.092 5.976 5.903 5.654 5.455 Cloud 2.068 1.824 1.563 1.287 1.100 Beratung 4.990 4.495 4.913 4.853 4.430 Hardware 935 967 777 1.124 1.178 Sonstiges 399 367 399 297 424 EBITDA 5.589 5.272 4.866 5.252 4.800 EBIT 4.793 4.054 4.604 4.870 4.575 EBIT-Marge in % 27% 24% 27% 28% 29% EBT 5.007 4.223 4.862 4.898 4.500 Nettoergebnis 3.213 2.720 3.183 3.176 3.032 Cash Flow(2) 5.873 1.271 7.216 -719 8.963 Liquidität(3/4) 30.361 25.108 40.298 33.312 34.383 EPS in Euro 0,81 0,68 0,80 0,80 0,76 Mitarbeiter(5) 508 484 474 465 448 (1) Erstmals zu berücksichtigen ist ab dem 1. Januar 2019 der neue Rechnungslegungsstandard IFRS 16, der auch die Höhe des EBITDA im ersten Halbjahr beeinflusst. Das um IFRS 16 bereinigte EBITDA beträgt für den Zeitraum 01.01.-30.09.2019 TEUR 14.160 (Vj. TEUR 12.742). (2) Infolge der Erstanwendung des IFRS 16 zum 1. Januar 2019 erhöht sich der operative Cashflow und der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit verringert sich um TEUR 1.568. (3) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte (Einlagen, Gold) zum Stichtag, bereinigt um Fremdmittel (Darlehen) (4) Dividende von EUR 4,00 je Aktie am 06.05.2019 (TEUR 15.906) und Dividende von EUR 1,17 je Aktie am 02.05.2018 (TEUR 4.653) (5) zum Quartals-/Jahresende Anstehende Termine: 25.11.2019 ATOSS auf dem Deutschen Eigenkapitalforum ATOSS Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On Premise. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei mehr als 6.500 Kunden in 42 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com

Kontakt
ATOSS Software AG
Christof Leiber / Vorstand
Rosenheimer Straße 141 h, D-81671 München
Tel.: +49 (0) 89 4 27 71 - 0
Fax: +49 (0) 89 4 27 71 - 100
investor.relations@atoss.com 