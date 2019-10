Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Chinas Wirtschaft wächst immer schwächer, und auch im Euroraum und in vielen anderen Schwellenländern läuft der Konjunkturmotor nicht rund. Ob im Sog von Handelskriegen und Strafzöllen sogar eine globale Rezession droht, schätzt Dr. Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, in der aktuellen Sendung ein. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.