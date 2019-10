Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Daimler hat im dritten Quartal trotz eines schwächelnden Lkw-Geschäfts operativ mehr verdient. Als wichtige Stütze erwies sich sowohl das Geschäft mit Premiumwagen als auch das zuletzt trübe Vans- sowie das Bus-Geschäft. "Starke Absatzzahlen bei Cars und Vans haben unsere finanzielle Performance im dritten Quartal unterstützt", sagte der neue Daimler-Chef Ola Källenius laut Mitteilung. Für den Lkw-Geschäft hat Daimler dagegen den Ausblick gesenkt. Die Entwicklung in den Lkw-Kernmärkten Europa und Nordamerika habe sich "deutlich schneller als erwartet eingetrübt", begründet der DAX-Konzern. Der Abschwung werde bereits im vierten Quartal Auswirkungen auf das Ergebnis des Geschäftsfelds haben. Im Einzelnen hat Daimler für das dritte Quartal folgende Zahlen bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj 3Q19 ggVj 3Q18 Umsatz 43.270 +8% 43.492 +8% 40.211 EBIT 2.694 +8% 2.564 +3% 2.488 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.719 +2% 1.733 +3% 1.689 Ergebnis je Aktie 1,61 +2% 1,61 +2% 1,58 Umsatz Mercedes-Benz Cars 23.525 +9% 23.380 +8% 21.672 Umsatz Truck Group 10.349 +3% 10.968 +9% 10.045 Umsatz Vans 3.485 +15% 3.188 +5% 3.039 Umsatz Buses 1.231 +16% 1.132 +6% 1.064 Umsatz Financial Services 7.086 +11% 6.846 +7% 6.385 Umsatz Überleitungen -2.406 -- -2.092 -- -1.994 EBIT Mercedes-Benz Cars 1.423 +4% 1.393 +2% 1.372 EBIT Truck Group 774 -9% 856 +1% 850 EBIT Vans 113 -- 24 -- -93 EBIT Buses 79 +163% 53 +75% 30 EBIT Financial Services 413 +5% 432 +10% 392 EBIT Überleitungen -108 -- -169 -- -63

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

PUMA (8:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Umsatz 1.448 +17% 10 1.242 EBIT 161 +24% 9 130 Ergebnis nach Steuern/Dritten 103 +32% 6 78 Ergebnis je Aktie 0,67 +29% 7 0,52

Weitere Termine:

06:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 3Q

07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 3Q

07:00 NO/Equinor ASA, Ergebnis 3Q

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 3Q

07:15 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Ergebnis 3Q

07:20 FR/Air Liquide SA, Umsatz 3Q

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 3Q

07:30 FR/Schneider Electric SA, Umsatz 3Q

07:30 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Ergebnis 3Q

08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 3Q

12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/3M Co, Ergebnis 3Q

13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 3Q

13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q

17:40 FR/Kering SA, Umsatz 3Q

17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 3Q

17:45 FR/Capgemini SA, Umsatz 3Q

17:55 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 9 Monate

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q

22:04 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages:

- GB/Relx plc, Trading Statement 9 Monate

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR 09:15 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,6 zuvor: 51,1 09:15 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,3 zuvor: 50,1 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,6 zuvor: 51,4 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 42,0 zuvor: 41,7 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,9 zuvor: 51,6 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,0 zuvor: 45,7 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 50,3 zuvor: 50,1 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 214.000 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm - BE 15:00 Geschäftsklimaindex Oktober PROGNOSE: -6,0 Punkte zuvor: -5,7 Punkte - US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,8 zuvor: 50,9 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,7 zuvor: 51,1 16:00 Neubauverkäufe September PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +7,1% gg Vm

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2022 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 20 Mrd HUF

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.830,50 0,25 Nikkei-225 22.767,77 0,63 Schanghai-Composite 2.931,07 -0,36 +/- Ticks Bund -Future 171,50 3 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.798,19 0,34 DAX-Future 12.804,50 0,91 XDAX 12.812,45 0,91 MDAX 26.177,57 -0,26 TecDAX 2.808,94 -0,70 EuroStoxx50 3.606,89 0,06 Stoxx50 3.252,30 0,27 Dow-Jones 26.833,95 0,17 S&P-500-Index 3.004,52 0,28 Nasdaq-Comp. 8.119,79 0,19 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,47 -15

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Börsen dürften die Gewinne am Donnerstag weiter ausbauen. "Der DAX dürfte sich nun erst einmal über der 12.800er Marke festsetzen", erwartet ein Marktteilnehmer. Nächstes Ziel sei nun der Bereich zwischen 12.900 und 13.000 Punkten. Laut Jochen Stanzl, Marktanalyst von CMC Markets, hat das neue Kaufsignal sogar ein Potenzial bis 13.400 Punkte. Im Blick steht weiterhin die Berichtssaison, die nun auch in Europa vor einem ersten Höhepunkt steht. Von der Makroseite könnten Impulse erst einmal von den Einkaufsmanager-Indizes ausgehen. Daneben wartet der Markt auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank, die letzte unter EZB-Präsident Mario Draghi. Möglicherweise werde sich die EZB zum so genannten Tiering äußern, dem zweistufigen Staffelzins, weil die längeren Euribor- und Geldmarktsätze zuletzt tendenziell gestiegen sind. Dahinter verbirgt sich die anstehende Einführung differenzierter Einlagensätze, nach denen Banken ab dem 30. Oktober einen Teil ihrer Einlagen ohne Strafzins bei der EZB anlegen können.

Rückblick: Übergeordnetes Thema war, wie die Tage zuvor, der Brexit. Inzwischen haben sich die Anleger mit dem Gedanken angefreundet, dass sich der Austritt Großbritanniens aus der EU noch etwas länger hinziehen dürfte. Ansonsten rückt die Berichtssaison mehr und mehr in den Fokus der Anleger. Gewinner des Tages in Europa waren ABB mit einem Plus von 3,5 Prozent. Mit einem EBITA von 806 Millionen Dollar hat ABB laut der Citigroup die Konsenserwartungen von 792 Millionen Dollar übertroffen. Im Fahrwasser zogen Siemens um 0,5 Prozent an. Ölwerte setzten ihre Erholung fort. Ihr Stoxx-Branchenindex stieg um 0,8 Prozent, Norsk Hydro führten den Aufschwung nach guten Zahlen mit einem Plus von 3,1 Prozent an. Fast alle Sparten haben sich nach Aussage der Citi besser entwickelt. Carrefour stiegen um 1,3 Prozent. Die bereinigten Umsätze sind im dritten Quartal um 2,3 Prozent gestiegen - die Deutsche Bank hatte lediglich mit einer Zunahme um 0,3 Prozent gerechnet. Eine Gewinnwarnung von Nokian belastete den Sektor. Die Nokian-Aktie büßte knapp 5 Prozent ein. Michelin verloren 1,9 Prozent und für Pirelli ging es um 2 Prozent nach unten. Mit Abgaben von 3,1 Prozent reagierten Heineken auf die Bekanntgabe der Drittquartalszahlen.

DAX/MDAX/TECDAX

