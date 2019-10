DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Daimler hat im dritten Quartal trotz eines schwächelnden Lkw-Geschäfts operativ mehr verdient. Als wichtige Stütze erwies sich sowohl das Geschäft mit Premiumwagen als auch das zuletzt trübe Vans- sowie das Bus-Geschäft. "Starke Absatzzahlen bei Cars und Vans haben unsere finanzielle Performance im dritten Quartal unterstützt", sagte der neue Daimler-Chef Ola Källenius laut Mitteilung. Für den Lkw-Geschäft hat Daimler dagegen den Ausblick gesenkt. Die Entwicklung in den Lkw-Kernmärkten Europa und Nordamerika habe sich "deutlich schneller als erwartet eingetrübt", begründet der DAX-Konzern. Der Abschwung werde bereits im vierten Quartal Auswirkungen auf das Ergebnis des Geschäftsfelds haben. Im Einzelnen hat Daimler für das dritte Quartal folgende Zahlen bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj 3Q19 ggVj 3Q18 Umsatz 43.270 +8% 43.492 +8% 40.211 EBIT 2.694 +8% 2.564 +3% 2.488 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.719 +2% 1.733 +3% 1.689 Ergebnis je Aktie 1,61 +2% 1,61 +2% 1,58 Umsatz Mercedes-Benz Cars 23.525 +9% 23.380 +8% 21.672 Umsatz Truck Group 10.349 +3% 10.968 +9% 10.045 Umsatz Vans 3.485 +15% 3.188 +5% 3.039 Umsatz Buses 1.231 +16% 1.132 +6% 1.064 Umsatz Financial Services 7.086 +11% 6.846 +7% 6.385 Umsatz Überleitungen -2.406 -- -2.092 -- -1.994 EBIT Mercedes-Benz Cars 1.423 +4% 1.393 +2% 1.372 EBIT Truck Group 774 -9% 856 +1% 850 EBIT Vans 113 -- 24 -- -93 EBIT Buses 79 +163% 53 +75% 30 EBIT Financial Services 413 +5% 432 +10% 392 EBIT Überleitungen -108 -- -169 -- -63

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

PUMA (8:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Umsatz 1.448 +17% 10 1.242 EBIT 161 +24% 9 130 Ergebnis nach Steuern/Dritten 103 +32% 6 78 Ergebnis je Aktie 0,67 +29% 7 0,52

Weitere Termine:

06:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 3Q

07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 3Q

07:00 NO/Equinor ASA, Ergebnis 3Q

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 3Q

07:15 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Ergebnis 3Q

07:20 FR/Air Liquide SA, Umsatz 3Q

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 3Q

07:30 FR/Schneider Electric SA, Umsatz 3Q

07:30 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Ergebnis 3Q

08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 3Q

12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/3M Co, Ergebnis 3Q

13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 3Q

13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q

17:40 FR/Kering SA, Umsatz 3Q

17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 3Q

17:45 FR/Capgemini SA, Umsatz 3Q

17:55 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 9 Monate

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q

22:04 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages:

- GB/Relx plc, Trading Statement 9 Monate

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR 09:15 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,6 zuvor: 51,1 09:15 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,3 zuvor: 50,1 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,6 zuvor: 51,4 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 42,0 zuvor: 41,7 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,9 zuvor: 51,6 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,0 zuvor: 45,7 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 50,3 zuvor: 50,1 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 214.000 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm - BE 15:00 Geschäftsklimaindex Oktober PROGNOSE: -6,0 Punkte zuvor: -5,7 Punkte - US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,8 zuvor: 50,9 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,7 zuvor: 51,1 16:00 Neubauverkäufe September PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +7,1% gg Vm

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2022 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 20 Mrd HUF

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.830,50 0,25 Nikkei-225 22.767,77 0,63 Schanghai-Composite 2.931,07 -0,36 +/- Ticks Bund -Future 171,50 3 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.798,19 0,34 DAX-Future 12.804,50 0,91 XDAX 12.812,45 0,91 MDAX 26.177,57 -0,26 TecDAX 2.808,94 -0,70 EuroStoxx50 3.606,89 0,06 Stoxx50 3.252,30 0,27 Dow-Jones 26.833,95 0,17 S&P-500-Index 3.004,52 0,28 Nasdaq-Comp. 8.119,79 0,19 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,47 -15

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Börsen dürften die Gewinne am Donnerstag weiter ausbauen. "Der DAX dürfte sich nun erst einmal über der 12.800er Marke festsetzen", erwartet ein Marktteilnehmer. Nächstes Ziel sei nun der Bereich zwischen 12.900 und 13.000 Punkten. Laut Jochen Stanzl, Marktanalyst von CMC Markets, hat das neue Kaufsignal sogar ein Potenzial bis 13.400 Punkte. Im Blick steht weiterhin die Berichtssaison, die nun auch in Europa vor einem ersten Höhepunkt steht. Von der Makroseite könnten Impulse erst einmal von den Einkaufsmanager-Indizes ausgehen. Daneben wartet der Markt auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank, die letzte unter EZB-Präsident Mario Draghi. Möglicherweise werde sich die EZB zum so genannten Tiering äußern, dem zweistufigen Staffelzins, weil die längeren Euribor- und Geldmarktsätze zuletzt tendenziell gestiegen sind. Dahinter verbirgt sich die anstehende Einführung differenzierter Einlagensätze, nach denen Banken ab dem 30. Oktober einen Teil ihrer Einlagen ohne Strafzins bei der EZB anlegen können.

Rückblick: Übergeordnetes Thema war, wie die Tage zuvor, der Brexit. Inzwischen haben sich die Anleger mit dem Gedanken angefreundet, dass sich der Austritt Großbritanniens aus der EU noch etwas länger hinziehen dürfte. Ansonsten rückt die Berichtssaison mehr und mehr in den Fokus der Anleger. Gewinner des Tages in Europa waren ABB mit einem Plus von 3,5 Prozent. Mit einem EBITA von 806 Millionen Dollar hat ABB laut der Citigroup die Konsenserwartungen von 792 Millionen Dollar übertroffen. Im Fahrwasser zogen Siemens um 0,5 Prozent an. Ölwerte setzten ihre Erholung fort. Ihr Stoxx-Branchenindex stieg um 0,8 Prozent, Norsk Hydro führten den Aufschwung nach guten Zahlen mit einem Plus von 3,1 Prozent an. Fast alle Sparten haben sich nach Aussage der Citi besser entwickelt. Carrefour stiegen um 1,3 Prozent. Die bereinigten Umsätze sind im dritten Quartal um 2,3 Prozent gestiegen - die Deutsche Bank hatte lediglich mit einer Zunahme um 0,3 Prozent gerechnet. Eine Gewinnwarnung von Nokian belastete den Sektor. Die Nokian-Aktie büßte knapp 5 Prozent ein. Michelin verloren 1,9 Prozent und für Pirelli ging es um 2 Prozent nach unten. Mit Abgaben von 3,1 Prozent reagierten Heineken auf die Bekanntgabe der Drittquartalszahlen.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Die Aktie von Infineon stand unter Druck. Den Grund lieferte der schwache Ausblick von Texas Instruments. Zwar konnte sich der Wert im Tagesverlauf erholen, schloss aber noch immer 1,3 Prozent tiefer. Die Analysten von Morgan Stanley sind etwas vorsichtig, was die Marge bei Adidas im dritten Quartal betrifft. Einige Anleger trennetn sich von dem Wert, der 2,2 Prozent tiefer schloss. FMC und Lufthansa erholten sich von den Abschlägen am Vortag, während die Aktie von Covestro von einer Kaufempfehlung der Commerzbank profitierte. Bei Hochtief lieferte die australische Tochter Cimic gute Zahlen, so dass die Aktie um 1,1 Prozent zulegen konnte. Carl Zeiss Meditec hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die operative Gewinnmarge weniger stark gesteigert als noch Anfang Oktober erwartet, die Aktie wurde 8,8 Prozent abgestraft. Aber auch Sixt Leasing konnte die Jahresprognose nicht mehr halten. Die Aktie sackte um 6,5 Prozent ab. KWS Saat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 Umsatz und Gewinn gesteigert. Für die Titel ging es um 3,8 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Ceconomy erhöhten sich um 3,5 Prozent. Der Elektronikhandelskonzern hatte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 bei den operativen Gewinnkennziffern EBITDA und EBIT dank eines besser als erwarteten Schlussquartals die eigenen Prognosen leicht übertroffen. Der Umsatz stieg leicht und blieb hinter den Erwartungen zurück. Takkt gaben 5,1 Prozent nach. Das Unternehmen hatte die Prognose für das Gesamtjahr gesenkt und Sparmaßnahmen angekündigt.

USA / WALL STREET

Fester - Die Berichtssaison hatte den Handelskonflikt zwischen den USA und China in den Hintergrund geschoben, das weiter verhalten optimistisch gesehen wird. Beim Thema Brexit gilt nach den Unterhaus-Abstimmungen des Vortags ein Austritt Großbritanniens aus der EU Ende Oktober als kaum mehr umsetzbar. Texas Instruments standen unter Abgabedruck, nachdem das Unternehmen bei Vorlage der Quartalszahlen mit einem überraschend schwachen Ausblick aufgewartet hatte. Der Kurs verlor 7,5 Prozent. Im Sog verbilligten sich auch AMD und Nvidia zunächst deutlicher, erholten sich jedoch wieder etwas. AMD schlossen um 0,5 Prozent leichter, Nvidia gaben 0,3 Prozent nach. Caterpillar hatte im dritten Quartal sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen verfehlt und den Ausblick für das laufende Jahr gesenkt. CEO Jim Umpleby geht davon aus, auch in der zweiten Jahreshälfte Aktienrückkäufe in ähnlicher Höhe wie im ersten Halbjahr mit rund 2,15 Milliarden Dollar durchzuführen. Die Aktie schloss 1,2 Prozent im Plus. Boeing stiegen nach Zahlenvorlage 1,0 Prozent. Nike gaben 3,4 Prozent nach. Der Sportartikelhersteller hatte mitgeteilt, dass der langjährige CEO Mark Parker im Januar 2020 von seinem Amt zurücktreten wird. Ihm nachfolgen soll John Donahoe, ehemaliger CEO von Ebay. Eli Lilly schlossen 2,2 Prozent leichter. Der Pharmakonzern hatte im dritten Quartal von einer Absatzerhöhung profitiert und mehr verdient als erwartet. Allerdings blieb der Absatz wichtiger Medikamente hinter den Markterwartungen zurück.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mi, 18:06 Uhr EUR/USD 1,1136 +0,0% 1,1133 1,1119 EUR/JPY 120,94 -0,0% 120,87 120,77 EUR/CHF 1,1031 +0,0% 1,1025 1,1013 EUR/GBR 0,8621 +0,0% 0,8975 0,8629 USD/JPY 108,61 -0,0% 107,74 108,64 GBP/USD 1,2916 +0,0% 1,2500 1,2886 USD/CNH 7,0651 +0,0% 7,0636 7,0642 Bitcoin BTC/USD 7.420,51 -0,15 8.578,75 7.384,26

Am Devisenmarkt erholte sich das Pfund etwas von den Abgaben vom Vortag, das es nach der Niederlage von Premier Boris Johnson beim Brexit-Zeitplan einstecken musste. Das Pfund gewann 0,4 Prozent auf 1,2914 Dollar. Der Euro notierte 0,1 Prozent fester bei 1,1133 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,55 55,97 -0,8% -0,42 +14,8% Brent/ICE 60,88 61,17 -0,5% -0,29 +9,8%

Die Ölpreise verzeichneten deutliche Aufschläge, nachdem die US-Rohöllagerbestände überraschend gesunken waren. Nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) sanken sie um 1,699 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Analysten hatten hingegen eine Zunahme um 2,9 Millionen Barrel erwartet. Bereits am Vortag hatten die Daten des privaten American Petroleum Institute (API) einen Aufbau der Lagerbestände ausgewiesen. Das Barrel der Sorte WTI stieg um 2,5 Prozent auf 55,83 Dollar, die Sorte Brent legte 2,2 Prozent zu auf 61,00 Dollar. Im asiatischen Handel kamen die Ölpreise von den kräftigen Vortagesgewinnen etwas zurück.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.493,35 1.492,10 +0,1% +1,25 +16,4% Silber (Spot) 17,58 17,57 +0,1% +0,01 +13,5% Platin (Spot) 925,27 917,00 +0,9% +8,27 +16,2% Kupfer-Future 2,66 2,67 -0,3% -0,01 +0,7%

Angesichts der eher vorsichtigen Haltung der Anleger war Gold gefragt. Die Feinunze Gold legte um 0,3 Prozent zu auf 1.492 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

BREXIT

In der Frage des britischen EU-Austritts haben sich die anderen EU-Staaten für eine Verschiebung des Brexit ausgesprochen. Wie aus EU-Kreisen am Mittwochabend verlautete, waren die anderen 27 Staaten für eine Verlängerung der Frist, um einen chaotischen Austritt am 31. Oktober zu verhindern. "Die Dauer der Verlängerung wird aber weiter diskutiert", hieß es nach einem Treffen der EU-Botschafter.

USA

Eklat während der Untersuchung im US-Kongress zur Ukraine-Affäre: Mit Präsident Donald Trump verbündete Parlamentarier sind unerlaubt in den Sitzungssaal eingedrungen und haben so eine Zeugenaussage vorläufig verhindert.

USA / TÜRKEI

Die USA heben ihre nach der türkischen Invasion in Nordsyrien verhängten Sanktionen gegen die Türkei wieder auf. Die Türkei habe eine dauerhafte Waffenruhe in Nordsyrien angekündigt, sagte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch zur Begründung.

ISRAEL

Nach dem gescheiterten Versuch von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Israels Präsident Reuven Rivlin am Mittwoch dessen Rivalen Benny Gantz formell mit der Regierungsbildung beauftragt.

BASF

Bei BASF hat sich die schwache Geschäftsentwicklung aus der ersten Jahreshälfte in den Sommermonaten fortgesetzt, zentrale Gewinnzahlen fielen aber besser als am Markt erwartet aus. Das Unternehmen hat für das dritte Quartal folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj 3Q19 ggVj 3Q17 Umsatz 15.231 -2% 15.172 -3% 15.606 EBIT vor Sondereffekten 1.119 -24% 1.051 -28% 1.470 EBIT 1.376 -1% 971 -30% 1.395 Ergebnis vor Steuern 1.206 -4% 799 -36% 1.257 Ergebnis nach Steuern/Dritten 911 -24% 607 -49% 1.200 Ergebnis je Aktie 1,00 -24% 0,66 -50% 1,31

AIXTRON

Fehlende Exportlizenzen haben das Geschäft von Aixtron im dritten Quartal erheblich beeinträchtigt und machten auch eine Anpassung der Prognose im Gesamtjahr nötig. im Einzelnen hat das Unternehmen für das dritte Quartal folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj 3Q19 ggVj 3Q18 Auftragseingang 52 -31% -- -- 76 Umsatz 53 -17% 54 -15% 63 EBIT 5,5 -37% 4,2 -52% 8,7 Ergebnis nach Steuern/Dritten 4,4 -62% 8,5 -27% 12 Ergebnis je Aktie 0,04 -64% 0,04 -64% 0,11

CECONOMY

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr bei den operativen Gewinnkennziffern EBITDA und EBIT dank eines besser als erwarteten Schlussquartals die eigenen Prognosen leicht übertroffen. Der Umsatz stieg leicht, blieb aber hinter den Erwartungen zurück.

DIALOG SEMICONDUCTOR

Der Chiphersteller hat im dritten Quartal überraschend deutlich mehr umgesetzt und das Ergebnis spürbar gesteigert. Die eigenen Erwartungen und die der Analysten konnte der Apple-Zulieferer übertreffen.

KION

hat für das dritte Quartal folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj 3Q19 ggVj 3Q18 Auftragseingang 2.338 +13% 2.055 -0,2% 2.060 Umsatz 2.160 +14% 2.025 +7% 1.896 EBIT bereinigt 217 +12% 200 +4% 193 Ergebnis nach Steuern/Dritten 119 +22% 102 +5% 97 Ergebnis je Aktie unverwässert 1,01 +22% 0,87 +5% 0,83

METRO

hat für das vierte Quartal folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q18/19 ggVj 4Q18/19 ggVj 4Q17/18 Umsatz 7.600 +4% 7.530 +3% 7.325

SILTRONIC

hat für das dritte Quartal folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj 3Q19 ggVj 3Q18 Umsatz 300 -21% 299 -21% 380 EBITDA 92 -43% 85 -47% 160 EBIT 64 -54% 56 -59% 138 Ergebnis nach Steuern 60 -48% 42 -63% 115 Ergebnis je Aktie 1,65 -53% 1,33 -62% 3,53

TAKKT

macht die Eintrübung der Wirtschaft in Europa zu schaffen. Das Unternehmen senkte die Prognose für das Gesamtjahr und kündigte an, mit Sparmaßnahmen gegenzusteuern. Die Maßnahmen werden im vierten Quartal zu Einmalaufwendungen führen, teilte der Versandhändler für Geschäftsausstattung mit.

TELEFONICA DEUTSCHLAND

bindet mehrere Vorstandsmitglieder für weitere Jahre. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden die Verträge von fünf Vorständen jeweils bis zum 31. Juli 2023 verlängert.

ALITALIA

Die italienische Regierung will den Interessenten an der angeschlagenen Fluggesellschaft mehr Zeit geben. Sie hat die Frist, in der verbindliche Angebote eingereicht werden müssen, nun bis zum 21. November verlängert.

EUROPCAR

Der Autovermieter senkte nach einem durchwachsenen dritten Quartal den Ausblick für das Gesamtjahr. Wie die Europcar Mobility Group SA mitteilte, lasten die Eintrübung der Weltwirtschaft und die Unsicherheiten rund um den Brexit auf dem Geschäft.

EBAY

Der Online-Marktplatz hat im dritten Quartal zwar trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs besser als erwartet abgeschnitten. Der Konzern gab jedoch einen enttäuschenden Umsatzausblick für das saisonal so wichtige Schlussquartal.

FORD

Schwächere Absätze in China und ein intensiverer Wettbewerb auf dem Heimatmarkt lassen den US-Autobauer Ford vorsichtiger werden. Der Konzern senkte den Ausblick für den operativen Gewinn im laufenden Jahr. Im dritten Quartal übertraf das Unternehmen die Analystenprognosen dagegen deutlich.

MICROSOFT

Der Softwarekonzern profitierte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 einmal mehr von dem rasanten Wachstum im Bereich Cloud. Die Erwartungen der Analysten wurden klar übertroffen.

SK HYNIX

Der südkoreanische Chiphersteller hat im dritten Quartal einen herben Gewinneinbruch verzeichnet. Weil die Preise für Speicherchips aber langsam aus der Talsohle kommen, fiel der Rückgang nicht ganz so stark wie befürchtet aus.

TESLA

Der Elektroautobauer Tesla hat im dritten Quartal entgegen den Erwartungen schwarze Zahlen geschrieben. Dabei profitierte das Unternehmen unter anderem von niedrigeren Kosten. Zuvor hatte Tesla zwei Quartale in Folge Verluste eingefahren.

