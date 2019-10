Inmitten der angelaufenen Berichtssaison dürfte der Dax am Donnerstag erneut den Sprung über die Hürde von 12 800 Punkten wagen. Gut eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,24 Prozent auf 12 829 Zähler. Bereits am Mittwoch hatte er kurzzeitig wieder bei 12 819 Punkten einen neuen Höchststand seit Juli vergangenen Jahres erreicht. Innerhalb der vergangenen drei Wochen hat der Dax mittlerweile rund sechseinhalb Prozent gewonnen.

Neben zahlreichen Quartalsberichten - darunter die von BASF und Daimler - steht an diesem Tag die Europäische Zentralbank im Fokus. Zwar werden keine neuen Weichenstellungen erwartet, doch es ist die letzte Zinssitzung von EZB-Präsident Mario Draghi, der dann ausscheiden wird. Am Markt wird mit einer Bestätigung des extrem lockeren geldpolitischen Kurses gerechnet. Auf der Pressekonferenz dürften allerdings die unterschiedlichen Meinungen im Rat über die Ausrichtung der EZB zur Sprache kommen.

Der Autobauer Daimler, der in diesem Jahr bereits zweimal seine Jahresziele gekappt hatte, scheint nun wieder überzeugen zu können. Beim Umsatz im dritten Quartal traf er die Markterwartung exakt, das operative Ergebnis (Ebit) fiel sogar etwas besser als erwartet aus. Das könnte die wegen der Konjunkturschwäche gesenkte Prognose für die Trucksparte in den Hintergrund treten lassen. Vorbörslich ging es für die Aktie auf der Handelsplattform Tradegate um etwas mehr als ein Prozent nach oben im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss.

Positiv dürfte auch der Quartalsbericht des Chemieriesen BASF aufgenommen werden. Trotz der schwachen Konjunktur lief es in einzelnen Sparten besser als erwartet, so dass der Gewinn weniger deutlich als angenommen zurückging.

Gelobt wurden am Markt außerdem einige Zahlenwerke von MDax -Unternehmen, allen voran die "exzellenten vorläufigen Zahlen" des Chipherstellers Dialog Semiconductor . Auf Tradegate ging es um etwas mehr als vier Prozent nach oben.

Ceconomy gewannen auf Tradegate sogar satte sieben Prozent. Dank einer besser als erwartet ausgefallenen operativen Geschäftsentwicklung in Spanien, Italien und Deutschland im vierten Geschäftsquartal blickt der Händler für Unterhaltungselektronik nun optimistischer auf das Gesamtgeschäftsjahr 2018/19. Statt eines rückläufigen operativen Ergebnisses wird nun ein stabiles erwartet, wie das Unternehmen am Vorabend informierte. Das komplette Zahlenwerk will Ceconomy eine Woche vor Heiligabend vorlegen.

Der Handelskonzern Metro legte ebenfalls seine Eckzahlen zum vierten Geschäftsquartal vor und bekräftigte sein Ziel für das operative Jahresergebnis.

Adva lieferte Händlern zufolge ebenfalls starke Quartalszahlen und auch der Umsatzausblick sei besser als erwartet ausgefallen, hieß es. Vorbörslich ging es für den Anteilsschein des Telekomausrüsters aufwärts.

Auch der Bericht des Gabelstaplerherstellers Kion wurde gelobt. Erfreut wurde unter anderem auf die wieder gestiegenen Aufträge verwiesen. Während es für das Kion-Papier auf Tradegate daher ebenfalls nach oben ging, büßte die Aixtron -Aktie dort rund dreieinhalb Prozent ein. Der Spezialanlagenbauer rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit weniger Umsatz als im Vorjahr./ck/fba

