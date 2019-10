Im Zuge agiler Unternehmensstrukturen haben Führungskräfte ganz konkrete Ängste. Warum das gut und wichtig ist und wie sie mit diesen Ängsten am besten umgehen. Neue agile Arbeitsmethoden sind omnipräsent. Nicht nur die Projekt-, sondern auch die Team- und Führungsarbeit soll davon profitieren und effizienter werden. Und das alles in einem entspannten Arbeitsklima. "Von Ängsten, wie beispielsweise die Angst, nicht mehr gebraucht zu werden oder an Reputation zu verlieren, ist in den zahlreichen Diskussionen weniger die Rede", so Führungskräftetrainer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...