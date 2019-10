Von Pietro Lombardi

BARCELONA (Dow Jones)--Eine starke Entwicklung in der Sparte Energiemanagement hat Schneider Electric im dritten Quartal geholfen, den Umsatz um 4,2 Prozent auf 6,65 Milliarden Euro zu verbesseren. Der französische Elektrotechnik-Konzern verzeichnete ein organisches Wachstum von 3,1 Prozent. Im Energiemanagement betrug das organische Wachstum 3,9 Prozent, während es in der Indsutrieautomatisierung mit plus 0,4 Prozent kaum aufwärts ging. Schneider Electric bestätigte im übrigen die Jahresprognose.

