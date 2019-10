24.10.2019 - In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019 erreichte die Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108) einen konsolidierten Umsatz von EUR 173,5 Millionen, eine Steigerung um 13,9 Prozent. Das Bruttoergebnis der Amadeus FiRe Gruppe stieg in den ersten neun Monaten 2019 um 13,5 Prozent auf EUR 83,4 Millionen. Die damit erzielte Rohertragsmarge sank dabei leicht um 0,2 Prozentpunkte auf 48,1 Prozent. Der leichte Rückgang liegt an dem veränderten Dienstleistungsmix in Folge des überdurchschnittlich starken Wachstums der vergleichsweise margenschwächeren Dienstleistungen Zeitarbeit und ...

