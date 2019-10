FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Donnerstag im frühen Verlauf leicht im Plus. Die Agenda für den Tag ist gut gefüllt, am Vormittag wird im Anleihenhandel zunächst auf die Einkaufsmanager-Indizes geschaut. Für die Strategen der Commerzbank ist die Sitzung der EZB ein Non-Event. Da es die letzte Pressekonferenz mit Mario Draghi als EZB-Präsident sei, dürfte aus seinen Auslassungen kaum etwas zum künftigen Kurs der europäischen Währungshüter ablesbar sein, heißt es. Mit Blick auf den Übergang des Staffelstabes an Christine Lagarde dürfte Draghi die Kontinuität in der EZB-Politik betonen. Der Informationsgehalt solcher Erklärungen liege bei Null.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 16 Ticks auf 171,63 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,63 Prozent und das Tagestief bei 171,43 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.311 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 134,6 Prozent.

October 24, 2019 02:23 ET (06:23 GMT)

