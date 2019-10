Von Dominic Chopping

STOCKHOLM (Dow Jones)--Nokia hat seine Jahresziele gekappt und streicht auch seine Dividende. Der Telekomausrüster erklärte, man müsse das Geld zusammenhalten, um die hohen Kosten für die 5G-Netztechnik aufzufangen.

"Einige der Risiken, die wir zuvor im Zusammenhang mit der Anfangsphase von 5G identifiziert hatten, treten nun ein", sagte CEO Rajeev Suri.

"Im dritten Quartal hat unsere Bruttomarge unter dem Produktmix, hohen Kosten im Zusammenhang mit unseren 5G-Produkten der ersten Generation, Rentabilitätsproblemen in China, Preisdruck bei ersten 5G-Transaktionen und den Unwägbarkeiten bei der angekündigten Betreiberfusion in Nordamerika gelitten", so Suri.

Um die Investitionen in 5G erhöhen und auch weiterhin in andere Produkte investieren zu können, sollen die Aktionäre ab dem dritten Quartal keine Dividende mehr bekommen. Dividendenzahlungen soll es wieder geben, wenn sich die Netto-Cash-Position des Konzerns auf rund 2 Milliarden Euro verbessert hat, hieß es weiter.

"Wir gehen davon aus, dass wir diese Probleme im Laufe des nächsten Jahres schrittweise entschärfen können", sagte CEO Suri.

Im dritten Quartal verbuchte Nokia einen Non-IFRS-Nettogewinn von 264 Millionen Euro, das sind 45 Millionen weniger als im Jahr zuvor. Von Factset befragte Analysten hatten im Schnitt mit 276 Millionen Euro Überschuss gerechnet.

Unbereinigt berichtete Nokia einen Nettogewinn von 82 Millionen Euro, während ein Verlust von 51 Millionen Euro prognostiziert war. Der Quartalsumsatz stieg um 4,2 Prozent auf 5,69 Milliarden Euro, etwas mehr als erwartet.

Nokia senkte seine Jahresprognose und erwartet nun für 2019 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,21 Euro mit möglicher Abweichung von 3 Cent nach unten oder oben. Bislang galt eine Spanne von 0,25 bis 0,29 Euro. Auch für 2020 nahm der Konzern die Schätzung zurück. Hier ist das Ziel nun ein bereinigter Gewinn je Aktie von 0,25 Euro mit möglicher Abweichung von 5 Cent nach oben oder unten. Hier wurden bislang 0,37 bis 0,42 Euro angepeilt.

