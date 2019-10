Original-Research: Sanochemia Pharmazeutika AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Sanochemia Pharmazeutika AG Unternehmen: Sanochemia Pharmazeutika AG ISIN: AT0000776307 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 24.10.2019 Kursziel: EUR 2,50 (bislang EUR 2,90) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Verkauf der defizitären Veterinärpharmazeutikasparte Gestern hat Sanochemia den Verkauf der Veterinärpharmazeutikasparte an den belgischen Tierarzneimittelspezialisten Inovet bekannt gegeben. Der Kaufpreis, der sich aus Milestones-Zahlungen und Royalties zusammensetzt, wurde nicht genannt. Angesichts der schwachen Profitabilität der Tiermedizinsparte, die im vergangenen Jahr bei Erlösen in Höhe von EUR 4,858 Mio. einen operativen Verlust (EBIT) in Höhe von EUR -0,338 Mio. erwirtschaftete, dürften nennenswerte Leistungen nach unserer Einschätzung erst mittelfristig vereinnahmt werden. Aufgrund dieses Asset Deals sowie weiterer interner Maßnahmen zur Neuausrichtung des Unternehmens musste der Vorstand Angaben gemäß Abschreibungen vornehmen, die bislang nicht erwartet worden waren. In Verbindung mit steigenden Kosten insbesondere im Gefolge der Qualitätsoffensive im burgenländischen Werk rechnet der Vorstand nun für das laufende Geschäftsjahr 2018/19e mit einem negativen Ergebnis. Wir haben dementsprechend unsere Schätzungen nach unten angepasst und errechnen nunmehr ein DCF-basiertes Kursziel von EUR 2,50 (bislang EUR 2,90) je Aktie. Gegenüber dem gestrigen Xetra-Schlusskurs von EUR 1,76 errechnet sich auf Sicht von 24 Monaten ein Kurssteigerungspotenzial von 42,0%. Wir bekräftigen daher unser Buy-Rating für die Aktien der Sanochemia Pharmazeutika AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19235.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

