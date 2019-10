Dialog Semiconductor sorgt am Donnerstagmorgen mit einer Ad-oc-Meldung für Begeisterung. Der Chip-Hersteller hat die eigene Prognose für das dritte Quartal übertroffen. In einer ersten Reaktion legt die Aktie drei Prozent zu.Der Chipentwickler Dialog Semiconductor hat im dritten Quartal besser als erwartet abgeschnitten. In den drei Monaten bis Ende September habe der Umsatz zirka 409 Millionen Dollar (367 Mio Euro) betragen, teilte das im MDAX-Unternehmen überraschend am Donnerstag mit. Damit lag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...