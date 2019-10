Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Asos von 2430 auf 3560 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem Jahr des Umbaus und Fehlern im operativen Geschäft komme der Online-Modehändler in die Gänge, schrieb Analyst Paul Rossington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Vorsteuer-Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2019/20 um 5 Prozent, erhöhte aber jene für 2020/21 um 14 Prozent./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2019 / 11:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-10-24/09:28

ISIN: GB0030927254