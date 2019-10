Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Staaten für Verschiebung des Brexit - Zeitraum aber offen

In der Frage des britischen EU-Austritts haben sich die anderen EU-Staaten für eine Verschiebung des Brexit ausgesprochen. Wie aus EU-Kreisen verlautete, waren die anderen 27 Staaten für eine Verlängerung der Frist, um einen chaotischen Austritt am 31. Oktober zu verhindern. "Die Dauer der Verlängerung wird aber weiter diskutiert", hieß es nach einem Treffen der EU-Botschafter in Brüssel. Sie treffen sich demnach voraussichtlich am Freitag erneut, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

Macron schlägt Ex-Wirtschaftsminister Breton für EU-Kommission vor

Nach dem Scheitern seiner EU-Kommissionskandidatin Sylvie Goulard hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den ehemaligen französischen Wirtschaftsminister Thierry Breton als EU-Kommissar für Industrie und Binnenmarkt vorgeschlagen. Macron habe der künftigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den "Vorschlag zur Ernennung von Thierry Breton als Mitglied der EU-Kommission übermittelt", teilte der Elysée-Palast mit. Breton ist derzeit Geschäftsführer des französischen IT-Unternehmens Atos.

Israels Präsident beauftragt Gantz mit Regierungsbildung

Nach dem gescheiterten Versuch von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Israels Präsident Reuven Rivlin dessen Rivalen Benny Gantz formell mit der Regierungsbildung beauftragt. Rivlin forderte bei einer Pressekonferenz in Jerusalem alle Parteien zu "Zugeständnissen" auf. Gantz sagte, er werde versuchen, eine "liberale Einheitsregierung" zu bilden.

Neuer Außenminister in Saudi-Arabien ernannt

In Saudi-Arabien ist ein neuer Außenminister ernannt worden. Wie aus einem in Riad veröffentlichten königlichen Dekret hervorgeht, soll Faisal bin Farhan Al-Saud den bisherigen Amtsinhaber Ibrahim al-Assaf nach nicht einmal einem Jahr ersetzen. Al-Saud war bislang saudi-arabischer Botschafter in Deutschland. Al-Assaf wird zum Staatsminister degradiert, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA berichtete.

US-Republikaner stürmen Sitzungssaal bei Anhörung in Ukraine-Affäre

Bei der Untersuchung im US-Kongress zur Ukraine-Affäre ist es zu einem Eklat gekommen: Mehr als zwei Dutzend Abgeordnete der Republikaner von Präsident Donald Trump stürmten unerlaubt in einen Sitzungssaal und verhinderten damit vorübergehend eine Zeugenbefragung. Damit hat sich der Streit um die von den oppositionellen Demokraten angeführte Untersuchung gegen Trump weiter verschärft.

Trump verspricht Mauer in Colorado - fernab der Grenze zu Mexiko

Donald Trumps Begeisterung für Grenzmauern ist bekannt. Mit der Ankündigung einer Mauer im Bundesstaat Colorado hat der US-Präsident jetzt aber für Erstaunen gesorgt: Colorado liegt fernab der Grenze zu Mexiko. In den sozialen Netzwerken sorgten die Äußerungen des Präsidenten für Erstaunen und Spott.

+++ Konjunkturdaten +++

Südkorea BIP 3Q +0,4% gg Vorquartal, +2,0% gg Vorjahr

Südkorea BIP 3Q PROGNOSE +0,6% gg Vorquartal, +2,2% gg Vorjahr

