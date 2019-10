Die SeniVita Social Estate AG (SSE) strebt mit weiteren Anleihen an den KMU-Bondmarkt und peilt hierfür gleich die Emission zweier neuer Unternehmensanleihen an. Nach der Billigung des Wertpapierprospekts steht dem öffentlichen Bondangebot nichts mehr entgegen. Die Zeichnungsfrist für beide Bonds läuft danach bis zum 13. November. Der Entwickler von Pflegeimmobilien in Deutschland emittiert gleich ...

