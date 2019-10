FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens hat mit Hanna Hennig einen neuen Chief Information Officer (CIO). Hennig werde Helmuth Ludwig ablösen, der das Unternehmen Ende Dezember 2019 auf eigenen Wunsch einvernehmlich verlasse, teilte Siemens mit. Hennig soll ab Januar 2020 die globale IT von Siemens verantworten und an den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Roland Busch berichten. Derzeit ist sie noch CIO bei der Osram Licht AG in München.

October 24, 2019 03:10 ET (07:10 GMT)

