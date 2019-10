Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ganz im Sinne der intakten DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Hausse wurde mit dem gestrigen neuen Jahreshoch auch der kurzfristig negativ wirkende Shooting-Star vom vorigen Donnerstag neutralisiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Die sich ergebende Tageskerze sei in ihrer Ausformung sogar kurzfristig wieder leicht bullish zu werten gewesen, so dass selbst der nächste auffällige Widerstand bei 12.886 Punkten jetzt nicht mehr allzu sicher erscheine. ...

