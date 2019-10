Basel (ots) - Ende Oktober, Anfang November wird die Messe Basel zum Hot Spot für Geniesser. Ab dem 26. Oktober bietet die Basler Weinmesse mit rund 3500 Weinen, geführten Weinrundgängen, Masterclasses und Kurzseminaren jedem Weinliebhaber und jenen, die es noch werden, alles für den perfekten Weingenuss. Ab dem 31.10. wird das Genussspektrum durch die Basler Feinmesse mit ebenfalls 130 Ausstellern erweitert. Kulinarische Köstlichkeiten, exquisite Biere, edle Spirituosen, Kaffee- und Kakaospezialitäten sowie zeitgenössisches Design laden jeden Connaisseur zum Degustieren und Geniessen ein. Während den neun Messetagen werden rund 30'000 Geniesser und Geniesserinnen erwartet.Basler Weinmesse - Hot Spot für WeinliebhaberAm 26.10.2019 öffnen sich die Türen der Basler Weinmesse bereits zum 46. Mal. Rund 130 Weinhändler und -produzenten bieten während neun Messetagen ca. 3500 Weine aus 27 Ländern zur Degustation und zum Kauf an. Stark besetzt sind in diesem Jahr die Gemeinschaftsstände der Winzerinnen und Winzer, Biowinzer und Jungwinzer. So präsentieren rund 30 Winzer aus der Schweiz, Frankreich, Italien und Deutschland ihre Erzeugnisse. Mit dabei ist unter anderem der weltweit gefragte und gefeierte Önologe Roberto Cipresso aus Italien. Zudem haben alle Bordeauxliebhaber am 27.10. die Möglichkeit, in zwei Workshops eine der prominentesten Weinregionen aus einer anderen Perspektive kennenzulernen. So werden Crémant de Bordeaux, trockene und aromatische Weissweine, fruchtige Rosés sowie Weine von kleinen Châteaux' und der neuen Winzergeneration präsentiert.Gastregion Ribera del DueroBereits zum zweiten Mal ist die spanische Weinregion Ribera del Duero zu Gast an der Basler Weinmesse. Die Ribera hat sich in den letzten zwanzig Jahren zu einer der berühmtesten Weinbauregionen Spaniens entwickelt. Neben der Degustation der erstklassigen Weine wird Ribera del Duero-Experte Sigi Hiss in täglichen Seminaren Detailwissen zu ausgesuchten Weinen vermitteln.Entdeckungsreise durch die Basler WeinmesseDie Weinexperten Reto Thörig und Juan Lo Bello bieten Entdeckungsreisen durch die Basler Weinmesse an. Bei Touren zu Themen wie «Schokolade und Wein» oder dem Einsteigerformat «Wie man Wein richtig degustiert» können Interessierte ihr Weinwissen vertiefen. Die 90-minütigen Touren werden sowohl in deutscher als auch englischer Sprache angeboten.Fiesta Latina beim Gastland Mexiko an der Basler FeinmesseUnbestrittenes Highlight der Basler Feinmesse ist der Länderpavillon des diesjährigen Gastlands Mexiko. Neben kulinarischen Entdeckungen wird die lebensfrohe mexikanische Kultur mit zahlreichen Live-Auftritten mexikanischer Musik- und Tanzformationen zelebriert. Die Festlichkeiten finden in der Feier des «Tags der Toten» am 2. November ihren Höhepunkt.Genuss Lab mit zahlreichen WorkshopsNeu an der Fein- und Weinsmesse ist das «Genuss Lab», in dem spannende Tastings und Masterclasses stattfinden werden. So präsentiert der VINUM Italien-Spezialist Christian Eder grossartige Weine aus Franciacorta, Barolo und Barbaresco. Hochprozentiger geht es beim Verkosten der mexikanischen Nationalspirituose, dem Tequila, zu.Von A wie Auster bis Z wie ZuckerrübenschnapsAm «Treffpunkt Biergenuss» ist die Vielfalt an Craft-Bieren grösser denn je. Vom IPA bis zum Cognac Imperial Stout, das 18 Monate im Cognacfass gereift ist, gilt es, ein breites Spektrum an Bierspezialitäten zu entdecken. Freunde des höherprozentigen Genusses kommen im Bereich «Welt der Spirituosen» auf ihre Kosten. Kleine bis mittelgrosse Destillerien präsentieren ihre Gins, Whiskys, Vodkas und vieles mehr. Der Bereich «Kulinarik» lässt jedes Gourmetherz höherschlagen. Von der frischen Auster bis zum Luzerner Wagyu Beef bleibt kein kulinarisches Bedürfnis ungestillt. Bei so vielen Gaumenfreuden darf ein Abstecher in den Bereich «Kaffee und Kakao» nicht fehlen. Hier dreht sich alles um die Bohne(n). Zwischen Schweizer Kleinröstereien, Kaffeemaschinen und feiner Confiserie finden sich auch aktuelle Trends wie «Cold Brew Coffee».Basler Weinmesse 2019Dauer 26. Oktober - 3. November 2019Ort Messe Basel, Halle 2.1Veranstalter MCH Messe Schweiz (Basel) AGÖffnungszeiten Montag bis Samstag von 15.00 - 21.00 UhrSonntag von 13.00 - 19.00 UhrWebsite www.baslerweinmesse.chFacebook www.facebook.com/BaslerLuzernerWeinmesseInstagram www.instagram.com/basler_luzerner_weinmesse Basler Feinmesse 2019Dauer 31.Oktober - 3. November 2019Ort Messe Basel, Halle 2.1Veranstalter MCH Messe Schweiz (Basel) AGÖffnungszeiten Donnerstag bis Samstag von 15.00 - 21.00 Uhr**Treffpunkt Biergenuss und Welt der Spirituosenbis 22.00 UhrSonntag von 13.00 - 19.00 UhrWebsite www.feinmesse.ch, www.weltderspirituosen.ch,www.treffpunktbiergenuss.chFacebook www.facebook.com/feinmesseInstagram www.instagram.com/basler_feinmesse Kontakt:Benjamin MüllerHead CommunicationsTel. +41 58 206 35 83benjamin.mueller@messe.chOriginal-Content von: Basler Weinmesse / MCH Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100009041/100834686