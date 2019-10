Imperial Metals Corp. veröffentlichte heute die Produktionszahlen an der Red-Chris-Mine im dritten Quartal 2019. Aus diesen Daten geht hervor, dass das Unternehmen insgesamt 19,5 Millionen Pfund Kupfer und 8.419 Unzen Gold produzieren konnte.



Die Kupfer- und Goldproduktion legte im Vergleich zum zweiten Quartal des Jahren um 11% zu. Der Durchsatz für das Quartal belief sich auf durchschnittliche 30.568 Tonnen am Tag.



Zudem schloss das Unternehmen den anteiligen Verkauf von 70% an Red Christ an Newcrest Mining Ltd. am 15. August 2019 ab. Der Anteil der Red-Chris-Produktion für Imperial belief sich auf 12,1 Millionen Pfund Kupfer und 5.634 Unzen Gold, was 100% der Produktion im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 14. August 2019 und 30% der Produktion im Zeitraum vom 15. August bis zum 30. September 2019 entspricht.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de