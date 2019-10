Bei dem französischen Industriekonzern Schneider Electric hat sich das Umsatzwachstum im Sommer etwas abgeschwächt. Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen Erlöse von gut 6,6 Milliarden Euro und damit 4,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Donnerstag in Rueil-Malmaison mitteilte. Damit schnitt Schneider immer noch etwas besser ab als von Analysten erwartet. Im ersten Halbjahr war das Wachstum allerdings deutlich kräftiger ausgefallen.

Für die ersten neun Monate steht nun noch ein Umsatzplus von 6,2 Prozent zu Buche. Aus eigener Kraft belief sich der Umsatzzuwachs im dritten Quartal auf 3,1 Prozent und seit Jahresbeginn auf 4,6 Prozent.

Dem Höhenflug der Schneider-Aktie taten die leicht enttäuschenden Zahlen keinen Abbruch. Ihr Kurs legte am Morgen um rund ein Prozent auf 85,00 Euro zu. Damit war das Papier so teuer wie nie zuvor. Schon in den vergangenen Monaten hatte Schneider kräftig zugelegt. Mit einem Kursplus von gut 40 Prozent seit Jahresbeginn gehört die Aktie zu den stärksten Werten im europäischen Auswahl-Index EuroStoxx 50 ./stw/niw/fba

ISIN FR0000121972

