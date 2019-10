Neuss (www.anleihencheck.de) - Creditreform Rating hat am 10.10.2019 im Rahmen des Monitorings den positiven Ausblick in Bezug auf das SME Issuer Rating der PNE AG zurückgezogen und durch Watch UNW ersetzt, so die Creditreform Rating AG.Grund sei die von der PNE AG am 10. Oktober 2019 veröffentlichte Ad hoc-Mitteilung, dass eine Investorenvereinbarung mit einem Infrastrukturfonds zur Übernahme der Aktien der PNE AG geschlossen worden sei. Für die Beurteilung der strategischen, finanziellen und operativen Auswirkungen auf das Unternehmen und damit das Rating bedürfe es noch weiterer Erkenntnisse. Daher sei das Rating auf BB watch UNW festgesetzt worden. (News vom 16.10.2019) (24.10.2019/alc/n/a) ...

