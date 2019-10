Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Fair Value REIT-AG (ISIN DE000A0MW975/ WKN A0MW97) hat einen Vermietungserfolg im City Center Eisenhüttenstadt erreicht, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Als neuer Mieter für eine Einzelhandelsfläche von rd. 1.400 m² konnte die KiK Textilien und Non-Food GmbH (KiK) gewonnen werden. Der Mietvertrag läuft über 10 Jahre, bis 2030. ...

