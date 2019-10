Während Toyota seine ersten rein Batterie-elektrischen Autos mit Großserienambitionen in China aufgrund der dortigen Quoten ab dem kommenden Jahr anbieten wird, müssen sich Europäer noch zwei bis drei Jahre länger gedulden. Laut Vizepräsident Shigeki Terashi will Toyota die ersten reinen E-Autos in Europa erst 2022 oder 2023 einführen. "Wir werden mit kleineren Modellen beginnen", so der Manager auf ...

