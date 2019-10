First Solar -1.72% Juliette (JT1371): Die zwei im Bau befindlichen Solarparks von First Solar (Cove Mountain und Cove Mountain II) mit insgesamt 180 Megawatt Leistung werden im Jahre 2020 fertiggestellt sein und von "DESRI" erworben. DESRI hatte in der Vergangenheit schon vier weitere, von First Solar entwickelte, Projekte übernommen. Hier die ausführliche Meldung: https://investor.firstsolar.com/news/press-release-details/2019/D-E-Shaw-Renewable-Investments-Acquires-Utah-Projects-from-First-Solar/default.aspx (24.10. 07:43) >> mehr comments zu First Solar: www.boerse-social.com/launch/aktie/first_solar_inc BASF 1.76% eicki (WIKI2021): BASF mit weniger starkem Gewinnrückgang als erwartet. (24.10. 07:23) >> mehr comments zu ...

