Breaking News!: Mega Sensation bei Voyager Digital: Voyager überrascht mit Zinshammer!!

*Aktie im Fokus: Voyager Digital*

Kurse:DE: 0,30 EUR / CA: 0,45 CAD

ISIN:CA92917M1005

WKN:A2PD6T

Symbole:DE: UCD2 / CA: VYGR

Voyager führt Zinszahlung auf Bitcoin und Voyager Token ein

Voyager hat uns ja bereits schon mehrfach äußerst positiv überrascht, aber was gestern per Pressemeldung verkündet wurde, haut selbst uns vom Hocker!!!

Voyager glänzt nicht nur durch seine einzigartige Technologie, über die wir ja bereits mehrfach berichtet haben. Vor allem das Smart Order Trading ist so genial und der Konkurrenz um Lichtjahre voraus, so dass andere Krypto-Plattformen großes Interesse daran haben.

Jetzt setzt Voyager nochmals einen drauf und setzt sich auf einer zweiten Ebene dadurch abermals deutlich von seiner Konkurrenz ab.

Die Zinsflaute ist nun endgültig vorbei: Voyager zahlt 3% auf Bitcoin

Jetzt wird sich wohl der ein oder andere verdutzt die Augen reiben, aber wir können Sie beruhigen, es ist wirklich so. Voyager Digital hat gestern per Pressemeldung verkündet ab 1. November 3% p.a. auf die wohl beliebteste Krypto Währung, den Bitcoin, zu zahlen. Einzige Bedingung dafür ist, dass der Bitcoin bei Voyager Digital verwahrt werden muss. Das ist natürlich der absolute Hammer und unter den traditionellen Handelsplattformen einzigartig. Es ist davon auszugehen, dass mit der Zinseinführung, die Kundenbasis bei Voyager geradezu explodieren wird.

Einzigartige Kombination bei Voyager lässt die Big Player alt aussehen

Die Kombination mit der nun Voyager aufwarten kann ist so sensationell wie genial. Keine der großen Plattformen kann derzeit ein Realtime Trading anbieten, es sei denn, die großen kommen zu Voyager und lassen sich über die API Schnittschnelle an die Infrastruktur von Voyager anbinden. Nun aber zum Realtime Trading auch noch Zinsen zu zahlen, da kann jede andere Plattform einpacken. Diese Kombination ist einzigartig und aktuell nicht zu toppen.

Doch Voyager wäre nicht Voyager wenn sie nicht noch einen drauf setzen würden!!! Einen besseren Zeitpunkt für den Einstieg bei Voyager Digital (WKN: A2PD6T)

werden Sie nicht finden!

Voyager zahlt sogar 5% Zinsen auf ETHOS Token

Erst vor kurzer Zeit überraschte Voyager mit der Übernahme von Ethos. Bereits seit kurzem zahlt Voyager 5% Zinsen auf ETHOS Token die in der App von Voyager gehalten werden. Zeitnah soll zudem der ETHOS Token in Voyager Token umbenannt werden. Somit bietet Voyager Digital sogar zwei verschiedene Zinsprogramme an, absolut einmalig in der derzeitigen Krypto-Landschaft.

Zusammenfassung der Bedingungen der aktuellen Zinsprogramme

Zinsen auf Bitcoin: 3% p.a. monatliches Durchschnittsguthaben von mindestens 0,01 BTC Bitcoin muss bei Voyager verwahrt werden Zinsen werden täglich auf den Anlagewert berechnet



Zinsen auf Ethos 5% p.a. monatliches Durchschnittsguthaben von mindestens 2.000 ETHOS ETHOS muss bei Voyager verwahrt werden Zinsen werden täglich auf den Anlagewert berechnet



Hier geht's zur aktuellen Pressemeldung vom 23. Oktober

Investoren zahlen fast 70% Aufschlag zum aktuellen Kurs von Voyager

Lassen Sie sich nicht von dem einen oder anderen Kursrücksetzer verunsichern. Das ist ganz normal, vor allem wenn eine deutliche Aufwärtsbewegung bevorsteht. Denken Sie lieber an die aktuelle Kapitalmaßnahme bei Voyager Digital.

Größere Adressen sind von der Story so überzeugt, dass sie freiwillig fast 70% Aufschlag zum aktuellen Kurs zahlen. Obwohl die anstehende Finanzierung zu 0,80 CAD ausgegeben wird, wird die Kapitalmaßnahme in kurzer Zeit geschlossen sein.

So einen Discount werden Sie bei keiner anderen Aktie aktuell auf dem Markt finden. Daher sollten Sie unbedingt vor der Meldung der abgeschlossenen Kapitalmaßnahme an Bord ein, denn dann wird der Kurs spätestens explodieren und Sie sind zu diesem Zeitpunkt bereits fast 70% im Plus, während die großen Adressen gerade erst einmal eingestiegen sind.

Zögern Sie nicht und kaufen Sie noch jetzt die billigen Stücke unter dem Ausgabepreis am Markt. Zum aktuellen Umrechnungskurs entspricht die Kapitalmaßnahme einem Kurs von 0,55 EUR!!! Große Adressen würden nicht zu 0,55 EUR zeichnen, wenn Sie nicht überzeugt wären, dass es noch viel höher gehen wird.

Selbst wenn der Kurs bedingt durch die sehr gute Meldungslage schnell über die 0,55 EUR geht, müssen Sie keine Angst haben, dass die neuen Investoren Ihre Gewinne sofort wieder versilbern, denn alle neuen Stücke unterliegen erst einmal einem Lockup und können dementsprechend nicht verkauft werden. Mit dem frischen Kapital wird es Voyager möglich sein, seine Produktentwicklungen noch weiter und vor allem schneller voranzutreiben, um sein Produktportfolio in die breite Anwendermasse zu bringen.

Warum wir Voyager mögen - Fakten und Höhepunkte:

Sekundenschnelle Ausführung von Orders durch Smart Order Router

3% Zinszahlung p.a. auf Bitcoin

5% Zinszahlung p.a. auf ETHOS

White Label Partner für andere Handelsplattformen wie z. B. Tiger Trading

Partnerschaft mit der weltweit größten Krypto Kreditplattform Celsius Network

Zu 90% schnellere Ausführung der Order und gleichzeitig zu einem besseren Preis für den Kunden als bei der Konkurrenz

Möglichkeit des echten Tradens von Coins wird den Markt revolutionieren

Kapitalmaßnahme über 2,43 Mio. CAD

Maßnahme wird zeitnah mit großem Investor geschlossen

Ausgabepreis liegt mit 0,80 CAD fast 70% über aktuellem Kurs

Mobile App auf iOS Basis, Android folgt in Kürze

Deutlich größere Anzahl an Trading Services als bei den großen Brokern der Branche

Jetzt schon fast dreimal so viel verschiedene Coins handelbar als z.B. bei robinhood

Voyager ist börsennotiert und verfügt aktuell über eine lächerliche Marktkapitalisierung von 20 Mio. EUR (enormes Kurspotential)

robinhood als direkte Konkurrenz wird laut Bloomberg auf 7-10Mrd. USD geschätzt

robinhood wie auch alle anderen Big Broker verfügen nur über einen Bruchteil des Know-hows von Voyager

Übernahme von Ethos

Neue einzigartige Funktionalitäten für Voyager APP durch Ethos

Sehr hohe Sicherheitsstandards sind für Voyager selbstverständlich

Extrem erfahrenes Management

Mitbegründer von Uber ist ebenfalls Mitbegründer und Investor der ersten Stunde bei Voyager

Starke Investoren im Hintergrund, die deutlich höher eingestiegen sind

Einfache und schnelle Kontoeröffnung mittels APP auf Basis von USD

Aktuell noch weitgehend unbekanntes Unternehmen

Möglichkeit für Investoren ab der ersten Stunde mit dabei zu sein

Snapshot Aktie:

Kurse:DE: 0,30 EUR / CA: 0,545CAD

ISIN:CA92917M1005

WKN:A2PD6T

Symbole:DE: UCD2 / CA: VYGR

Fazit:

Voyager Digital kann man ohne weiteres als das wohl innovativste Unternehmen in der Krypto-Branche bezeichnen. Kein anderes Unternehmen hat es besser verstanden auf die Wünsche seiner Kunden einzugehen.

Kein anderer Broker ist aktuell in der Lage eine sekundenschnelle Abwicklung einer Order technisch zu gewährleisten, die darüber hinaus auch noch zu 90% zu einem besseren Kurs für den Kunden ausgeführt wird. Branchenriesen wie coinbase oder robinhood verfügen nur über einen Bruchteil der möglichen Handelsfeatures, sind aber mit mehreren Milliarden USD bewertet.

Neben dem Realtime Trading setzte das Unternehmen jetzt den zweiten großen Wunsch der Anleger um.

Ab 1. November führt das Unternehmen eine Zinszahlung von 3%p.a. auf den Bitcoin ein, sofern er bei Voyager aufbewahrt wird. Dies kann man schlichtweg als Sensation bezeichnen. Nun können die Kunden nicht nur von der hoffentlich positiven Performance des Bitcoins profitieren sondern erhalten zusätzlich noch eine überaus ordentliche Verzinsung auf Ihre Einlage. Zudem zahlt das Unternehmen 5%p.a. auf den bei Voyager gehaltenen Ethos.

Aktuell muss man froh sein, wenn man keine Strafzinsen auf seine Einlagen zahlen muss, somit ist das Angebot von Voyager unschlagbar. Wir sind der Überzeugung, dass eine Vielzahl an Bitcoin Fans ihre Coins zu Voyager übertragen werden. Dort bekommen sie nicht nur Zinsen auf Ihre Einlage sondern profitieren zeitgleich von den aktuell technisch ausgereiftesten Services.

Wir erwarten in den kommenden Wochen eine Vielzahl weiterer guter Meldungen. Seien Sie ein Teil der digitalen Revolution und sichern Sie sich ihren Anteil am Erfolg. Sie sollten aber nicht zu lange zögern, jetzt kann alles auch sehr schnell gehen!

