Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Carl Zeiss Meditec trotz einer Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2018/19 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 100 auf 110 Euro angehoben. Die reduzierten Ergebnisziele seien ein "harmloses Missgeschick" und nur auf die Verbuchung zusätzlicher Investitionen im vierten Quartal zurückzuführen, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die fundamentale Lage des Medizintechnik-Unternehmens bleibe unverändert. Nach dem Kurseinbruch in Reaktion auf den eingetrübten Ausblick biete sich Anlegern nun eine exzellente Einstiegschance./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2019 / 08:22 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2019 / 08:22 / MESZ

