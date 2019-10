Unterföhring (ots) - 24. Oktober 2019. Eine wahre Mordserie aus dem Jahr 2004 diente als Grundlage für Tim Bergmanns neuen Fall als Fred Abel in dem SAT.1-Thriller "Zerschunden". Deutschlands bekanntester Rechtsmediziner Prof. Dr. Michael Tsokos, der das Berliner Mordopfer selbst auf dem Obduktionstisch hatte, lieferte mit seinem gleichnamigen True-Crime-Thriller die Romanvorlage. Der Spiegel-Bestsellerautor stand Tim Bergmann und dem gesamten Team während der Dreharbeiten beratend zur Seite und begeisterte den Hauptdarsteller für seine Arbeit im Sektionsraum und den Beruf des Rechtsmediziners. "Fred Abel ist für mich ein Geschenk, weil er ein ungemein komplexer Charakter ist. Dazu ist die Rechtsmedizin einfach extrem spannend", freut sich Tim Bergmann über die Rolle und betont: "Die neuen Fälle mit denen es Dr. Abel zu tun bekommt, fordern ihn dieses Mal nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Mensch." SAT.1 zeigt "Zerschunden - Ein Fall für Dr. Abel" am Montag, 28. Oktober, 20:15 Uhr. Im Anschluss (22:20 Uhr) verrät Michael Tsokos in der Dokumentation "akte. Spezial - Zerschunden - Die wahre Geschichte. Serienmörder in Deutschland" Details zu dem realen Fall und erklärt das Phänomen des Serientäters.Good-to-know:* "Zerschunden" ist der zweite Teil der Fred-Abel-Reihe. Sein SAT.1-Debüt hatte der Rechtsmediziner Dr. Abel 2018 in "Zersetzt". Am 4. November 2019 folgt mit "Zerbrochen" der dritte Teil.*Ausgezeichnete Inszenierung: Kamerafrau Sonja Rom erhielt bereits für "Zersetzt" den Bayrischen Fernsehpreis. Sie fängt "das menschliche Grauen in brillanten Bildern ein, ohne dabei boulevardesk zu wirken", beurteilte die Jury ihre großartige Leistung.* Michael Tsokos hat im Film einen Gastauftritt als SEK-Einsatzleiter: "Es hat unheimlich Spaß gemacht, am Set dabei zu sein und vor der Kamera zu agieren!"Alle Informationen, Fotos und Interviews mit den Hauptdarstellern finden Sie auf unserer Pressewebseite: http://presse.sat1.de/Fred-Abel-ReiheAuf glomex, dem Videomarktplatz der ProSiebenSat.1-Gruppe, stehen Ihnen exklusiv vorab die ersten Minuten von "Zerschunden - Ein Fall für Dr. Abel" zum Einbinden zur Verfügung.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEKommunikation/PR Unit FictionKatrin Dietz / Lina Ebel Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 89 9507-1154/ 1176 Katrin.dietz@prosiebensat1.com Lina.ebel@prosiebensat1.comBildredaktionSusanne Karl-Metzger Tel. +49 89 9507-1173 Susanne.karl@prosiebensat1.com https://www.p7s1-pr.de/index.php/unit-fictionOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4413015