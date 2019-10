Baden-Baden (ots) - Gäste sind u. a. Obstbauer Gerhard Hoffmann und Schlafforscherin Dr. Christine Blume / 26. Oktober 2019, 23:20 Uhr, SWR FernsehenZu Gast in einer neuen Ausgabe "Talk am See mit Gaby Hauptmann" sind in dieser Woche Sängerin Maite Kelly, Bauer Gerhard Hoffmann, Schlafforscherin Dr. Christine Blume, Beate Uhses Enkel Philipp Rotermund sowie Fred Berry, der in seinem "Indian Culture Club" die indianische Kultur vermittelt. Die Moderatorin spricht mit ihren Gästen über das, was den Südwesten Deutschlands bewegt. Eine spannende Runde teilt ihre Erfahrungen, Meinungen und besonderen Erlebnisse mit dem Publikum. Zu sehen ist die neue Folge "Talk am See mit Gaby Hauptmann" am Samstag, 26. Oktober, 23:20 Uhr im SWR Fernsehen. Aufgezeichnet wird die Sendung jeweils freitags, am Vortag.Maite KellySie gehört zur ersten Riege der deutschen Schlagerstars - während ihre Geschwister wieder gemeinsam auf Jubiläumstour gehen, hat Maite Kelly erfolgreich den Soloweg gewählt. Bei "Talk am See mit Gaby Hauptmann" singt sie exklusiv ihren neuesten Hit "Dass es uns noch gibt" - eine Hymne auf die Freundschaft und die Liebe.Gerhard HoffmannZehntausende wütende Bauern legten in dieser Woche mit ihren Traktoren viele deutsche Innenstädte lahm - aus Protest gegen das Agrarpaket der Bundesregierung. "Diese Proteste sind überfällig", sagt Obstbauer Gerhard Hoffmann, der mit seinem Traktor 800 Kilometer nach Berlin gefahren ist, um Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner persönlich über die Nöte der Landwirte aufzuklären. Der Pfälzer will die Politik, aber auch die Verbraucher wachrütteln.Fred BerryOhitika Wantbli heißt Fred Berry in der Indianersprache: Übersetzt bedeutet dies "Kühner Adler". Geboren wurde der 75-Jährige als Sohn einer Cheyenne in Wyoming. Heute lebt das Halbblut in der Prärie bei Augsburg in seinem eigenen Reservat und vermittelt in seinem "Indian Culture Club" indianische Kultur und Lebensweisheit.Dr. Christine BlumeAm Wochenende beginnt die Winterzeit - in der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Vielen Menschen bringt dieses Zeitgeschenk nichts, denn jeder dritte Deutsche hat inzwischen massive Schlafprobleme. Schlafforscherin Dr. Christine Blume weiß, wie gravierend die gesundheitlichen Folgen von Schlafmangel sind und wie man gegensteuern kann.Philipp RotermundBeate Uhse hat ein Leben gegen alle Tabus geführt: Sie war Pilotin, erfolgreiche Unternehmerin und Deutschlands Sexualaufklärerin. Einst wurde sie massiv angefeindet - heute genießt Beate Uhse Kultstatus. Am 25. Oktober 2019 wäre sie 100 Jahre alt geworden. Beate Uhses Enkel Philipp Rotermund erinnert sich an seine Großmutter, die er nicht Oma nennen durfte.Sendung"Talk am See mit Gaby Hauptmann", Samstag, 26. Oktober 2019, 23:20 Uhr, SWR Fernsehen - weitere Folgen jeweils am SamstagabendInfos und weiterführende Links zur Sendung unter: http://swr.li/talk-am-see-maite-kellyFotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4413011