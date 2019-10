Wien (www.anleihencheck.de) - Der Tag steht heute ganz im Zeichen der EZB-Zinssitzung, der letzten unter Präsident Mario Draghi, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Vom geldpolitischen Standpunkt sei das Potenzial für Überraschungen allerdings begrenzt. Nach dem Beschluss eines umfangreichen Lockerungspakets Anfang September (Absenkung des Einlagesatzes, Wiederaufnahme der Nettoanleihekäufe) sei von der heutigen Sitzung nichts substanziell Neues zu erwarten. Allerdings dürfte sich die EZB die Tür für eine weitere geldpolitische Lockerung offenhalten, also ihren "easing bias" aufrechterhalten. Am Terminmarkt für Geldmarktsätze werde bereits eine weitere Absenkung des Einlagesatzes um 10 Basispunkte innerhalb den nächsten sechs Monaten gepreist. Dies decke sich auch mit unserer Einschätzung. ...

