Linz (www.anleihencheck.de) - Die tschechische Notenbank hat in der letzten Sitzung vom 25. September den Leitzins mit 2,00% unverändert belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zwei Mitglieder hätten allerdings dank der robusten Konjunktur und Inflation für eine Erhöhung gestimmt. Trotz der globalen Unsicherheiten erweise sich Tschechien als Fels in der Brandung. Getragen werde die Wirtschaft durch die hohe private Konsumnachfrage. Einziger Wehrmutstropfen sei die nachlassende Investitionstätigkeit. Die Inflation sei mit einem Wert von 2,70% am oberen Rand des Zielbandes von 1,00% bis 3,00% der Notenbank. Die Wachstumsprognosen seien derzeit bei 2,50% für 2020. ...

