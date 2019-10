Hannover (www.anleihencheck.de) - Der November wirft längst seine Schatten voraus, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Nicht nur, weil dann das Ankaufprogramm des Eurosystems wiederaufleben werde. Auch hätten nun die EU-Staats- und Regierungschefs auf dem EU-Gipfel am Freitag in Brüssel die Französin Christine Lagarde offiziell zur neuen Präsidentin der EZB bestellt. Diese Zustimmung habe eher symbolischen Charakter gehabt, nachdem die 63-Jährige bereits im Juli nominiert worden sei. Lagarde habe via Twitter ihr Geehrt sein ausgedrückt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...