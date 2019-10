ADVA (ISIN: DE0005103006), ein führender Anbieter von offenen Netzlösungen für die Bereitstellung von Cloud- und Mobilfunkdiensten, hat die Geschäftsergebnisse für das am 30. September abgelaufene Q3 2019 bekannt gegeben. Die Ergebnisse wurden nach International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt. Übersicht der Eckdaten1 für Q3 2019 (in Tausend EUR) Q3 2019 Q3 2018 Veränderung Q2 2019 Veränderung Umsatzerlöse 144.310 126.178 14,4% 133.216 8,3% Proforma Bruttoergebnis 49.086 47.304 3,8% 46.513 5,5% in % vom Umsatz 34,0% 37,5% -3,5pp 34,9% -0,9pp Proforma Betriebsergebnis 7.393 6.776 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...