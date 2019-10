Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Seit Mitte Juni befand sich der AKTIONÄR Titan 20 Index im Hebel-Depot von DER AKTIONÄR. In dieser Woche musste der Wert nun aber Platz machen für einen Nachkauf. Das heißt bei einem bestehenden Wert wurden die Anteile aufgestockt. Erfahren Sie hier um welches Produkt es sich dabei handelt. Das Hebel-Depot richtet sich in erster Linie an spekulativ orientierte Anleger. Die Handelsstrategie ist es, kurzfristige Trading-Chancen mit Hebelprodukten (Optionsscheine und Turbo-Optionsscheine; long und short) auszunutzen und somit zum Erfolg zu kommen. Das Hebel-Depot wird jeweils zu Jahresbeginn neu aufgelegt.