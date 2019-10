Die METRO AG (ISIN: DE000BFB0019) hat im Geschäftsjahr 2018/19 nach vorläufigen und nicht testierten Zahlen ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 2,4 % erzielt. Der Umsatz in lokaler Währung stieg um 2,5 %. Beide Werte befinden sich im Einklang mit der Umsatzprognose von 1-3 % für das Geschäftsjahr 2018/19. Alle angegebenen Zahlen beziehen sich auf Prognosebetrachtung, die METRO China beinhaltet, außer es wird anders angegeben. Vertrag zur Veräußerung eines Mehrheitsanteils an METRO China wurde am 11.10.2019 unterzeichnet. METRO China wird als nicht fortgeführte Aktivität zum 30.09.2019 ausgewiesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...