Most Actives am Morgen: Daimler Call WKN PZ5SG4 Kauf http://bit.ly/2Jj3eMr BASF Call WKN PX20XM Verkauf http://bit.ly/2N6ANTf Über sechs Prozent Plus in drei Wochen - und der Dax legt noch weiter zu: Kurz nach dem Handelsstart klettert der Leitindex auf über 12.900 Punkte. Daimler, BASF und Infineon liegen vorne. Lediglich Telekom, Vonovia und Henkel geben ab. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Daimler - Autobauer Daimler kann offensichtlich wieder überzeugen BASF - schwache Konjunktur macht dem Chemiekonzern nach wie vor zu schaffen Dialog Semiconductor - Chipentwickler hat im dritten Quartal besser als erwartet abgeschnitten Aixtron - Anlagenbauer senkt Umsatzprognose Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß