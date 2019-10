Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Stahlriesen voestalpine von 29,5 auf 24,5 Euro gesenkt. Das "Hold"-Votum bleibt in der kürzlich veröffentlichten Studie des RCB-Analysten Markus Remis aufrecht.

Das herabgesetzte Kursziel fuße hauptsächlich auf heruntergeschraubte Prognosen für das Geschäftsjahr 2021/22, erläuterte der RCB-Experte mit Bezug auf die geänderten Schätzungen des Analystenhauses. Für die am sechsten November anstehenden Zweitquartalszahlen erwartet der Experte schwache Margen im Stahl-Geschäft, unter anderem wegen hoher Preise für Eisenerz und "schwacher Saisonalität".

Beim Gewinn je Aktie erwartet der RCB-Analyst 1,29 Euro für 2019/20, sowie 1,91 Euro und 2,38 Euro für die Folgejahre.

Am Donnerstag zu Mittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,13 Prozent bei 23,00 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: AT0000937503