Hannover (ots) -- Alle TUI Blue Hotels mit eigener App- Marke spricht moderne Zielgruppen an Die Lifestyle-Hotelmarke des TUI-Konzerns startet mit einem deutlich ausgeweiteten Hotelangebot in die Sommersaison 2020. TUI Blue wächst konzernweit von zehn auf rund 100 Hotels, von denen 80 auf dem deutschen Markt buchbar sind. TUI Blue bietet lifestyle- und erlebnisorientierten Urlaubern auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Hotels und soll über die nächsten Jahre zur weltweit größten Ferienhotel-Marke entwickelt werden. Unter ihrem Dach werden ab Sommer 2020 die maßgeschneiderten Angebote von TUI Blue, TUI Sensimar und TUI Family Life zusammengeführt. Gäste profitieren von der größeren Auswahl an TUI Blue Hotels weltweit.Bereits heute liegt die Weiterempfehlungsquote von TUI Blue bei 98 Prozent. Mit innovativen Services, wie zum Beispiel der Wahl des Wunschzimmers in ausgewählten Hotels, steht TUI Blue für moderne Hotellerie und Zeitgeist. Die App wird zum Sommer für alle Häuser implementiert, so dass jeder TUI Blue-Gast von dem digitalen Service-Assistenten profitiert.Die TUI Blue-NeueröffnungenZum Sommer 2020 ergänzen elf neue Hotels das TUI Blue-Angebot für deutsche Gäste. Die Hotels liegen in Griechenland, Kroatien, Österreich, Italien, Marokko, Spanien, der Türkei und auf Zypern. Highlights sind zudem die ersten TUI Blue Hotels in Vietnam und auf Sansibar. Das TUI Blue Nam Hoi An verfügt über 318 Zimmer und liegt direkt am feinsandigen Strand Tam Tien an der vietnamesischen Zentralküste. Die palmengesäumte Hotelanlage bietet mehrere Pools, drei Restaurants mit hochwertiger asiatischer und internationaler Küche, ein abwechslungsreiches Sportangebot und ein modernes Spa. Wer möchte, kombiniert den Aufenthalt mit einem Besuch der Küstenstadt Hoi An, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Eine Woche mit Frühstück und Flug kostet hier im Sommer 2020 ab 1.379 Euro pro Person im Doppelzimmer.Die Produktlabels "For All", "For Two" und "For Families"TUI Blue bietet Urlaubern künftig eine klare Orientierung auf derSuche nach passenden Hotelangeboten. - TUI Blue "For All": Hotels für Urlauber, die Wert auf eine hoheQualität legen und ihren Aufenthalt mit authentischen Erlebnissen inder Region verbinden wollen. Hier stehen die Kultur und das Ambientedes Urlaubslandes im Fokus, passend für Urlauber mit Entdeckergeist.Zudem bieten die Hotels ein umfangreiches und ganzheitlichesFitnessangebot.- TUI Blue "For Two": Hotels für Erwachsene ab 16 Jahren, die imUrlaub Ruhe und Zweisamkeit suchen. Hier finden sie Platz für echteErholung und passende Aktivitäten, um die eigenen Akkus wiederaufzuladen.- TUI Blue "For Families": Hotels für Familien, die auf Aktivitätenin allen Altersgruppen setzen und gemeinsame Erlebnisse imFamilienkreis in den Mittelpunkt ihres Angebots stellen. Die TUI Blue-Markenelemente im Überblick- Die Gastgeber "Blue Guides": Die Blue Guides stehen den Gästenjederzeit als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung, egal ob esum Ausflugstipps in der Region, Restaurantempfehlungen, Infos rundum das Hotel oder individuelle Services geht.- Das Fitnessprogramm "BLUEf!t": Professionell geschulte underfahrene Trainer, innovative Sportkurse, moderne Fitnessräume undOutdoor-Fitnessflächen für "Workout mit Aussicht".- Die Ausstattung "Blue Design": Modernes Design mit lokalenEinflüssen und Ausstattung, die zu den Bedürfnissen der Zielgruppepasst, beispielsweise mit Dockingstations für Smartphones, etc.- Digitale Services "Blue Connect": Über die Blue App können Urlauberzu jeder Zeit alle Aktivitäten und Infos zum Hotel abrufen und sichüber Sehenswürdigkeiten und Ausflüge in die Umgebung informierensowie Fragen rund um den Aufenthalt stellen. Alles mobil undunabhängig per Smartphone.- Die Kulinarik "Blue Taste": Live-Cooking-Stationen, lokale Speisenmit internationalen Einflüssen, hochwertig und auf alleErnährungsweisen abgestimmt ist das kulinarische Angebot der TUIBlue-Hotels. Ob gluten- oder laktosefrei, vegan, vegetarisch oder lowcarb und eiweißreich - die Auswahl kann individuell zusammengestelltwerden.- Das Erlebnisprogramm "Blue Experiences": Abwechslungsreiche Tages-und Abendaktivitäten, Kochkurse, zielgruppengenaues Abendprogramm unddezentes Entertainment sowie Ausflüge in die Region gehören zumErlebnisprogramm der TUI Blue-Hotels.