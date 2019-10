In den letzten Handelstagen und -wochen gestaltete sich der Handel am Ölmarkt eher schleppend. Bezeichnend hierfür ist bzw. war das Verharren von WTI Oil in einer Range zwischen 52,5 US-Dollar und 55,0 US-Dollar. Doch mit dem gestrigen Handelstag (23.10.) sendete WTI Oil nach längerer Zeit wieder einmal ein "Lebenszeichen" und übersprang die Marke von 55,0 US-Dollar. Maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung hatten die gestern veröffentlichten Daten ...

