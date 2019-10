Berlin (ots) - Blauregen, Portugiesische Lorbeerkirsche und Indianischer Flieder sind die klangvollen Namen nur einiger der Gehölzarten, die in diesem Jahr die strenge Prüfung des Arbeitskreises Gehölzsichtung durchlaufen haben. In den regelmäßigen Sichtungen der Experten werden viele neue Sorten auf ihre Eignung für Gärten geprüft und bewertet. Die daraus entstehenden Sortimentsübersichten bilden eine überaus wertvolle Informationsquelle für Baumschulen, Gärtnereien und Hobbygärtner."In den letzten Jahren sind durch Züchtung und Selektion sehr viele neue Sorten entstanden." sagt der Koordinator des Arbeitskreises Dr. Burkhard Spellerberg vom Bundessortenamt. "Das ist auch gut so, denn mit fortschreitendem Klimawandel ändern sich allerorten die Wachstumsbedingungen. Zusätzlich sind die Gärten generell kleiner geworden. Und mit all diesen Veränderungen sollen die Gehölze natürlich gut zurechtkommen." Dafür prüft der Arbeitskreis intensiv den Gartenwert ausgewählter Gehölze. Für die Sichtungen werden vor allem solche Pflanzen und Gattungen ausgewählt, die gerade im Trend liegen und brandaktuell sind. Auch beliebte Pflanzen aus dem Ausland werden auf ihre Eignung für hiesige Verhältnisse und die heimische Fauna geprüft. Weitere Prüfkriterien sind z.B. die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten, die Winterhärte, die Blüte und der Wasserbedarf der Gehölze.Bevor die Ergebnisse der Sichtungen für die Baumschuler und Gärtner niedergeschrieben und veröffentlicht werden können, gehen in der Regel bis zu vier Jahre gründlicher Prüfungen voraus. Elf Sichtungsgärten bauen die aktuellen Baumschulsortimente deutschlandweit an. Dies ermöglicht die Bewertung unter den unterschiedlichsten Wachstumsbedingungen und auf den verschiedensten Böden. Die Sichtung selbst erfolgt in enger Zusammenarbeit von Baumschulexperten mit Wissenschaftlern von Universitäten und Fachhochschulen. Diese enge Kooperation von Theorie und Praxis garantiert eine umfassende Beurteilung der einzelnen Gehölzsortimente und eine stete Verbesserung der einzelnen Gattungen.Die Mitglieder des Arbeitskreises Gehölzsichtung haben es sich zum Ziel gesetzt, allen Interessierten fachlich begründete Informationen zu Pflanzen zur Verfügung zu stellen. Sie wollen insbesondere ein breiteres Garten- und Sortimentwissen fördern und sie prämieren Pflanzen, die einen besonderen Wert für den Garten haben. Mit ihrer Arbeit bereiten die Mitglieder der Gehölzsichtung den Weg hin zu neuen Sorten und Formen und vor allem hin zu widerstandsfähigeren Gehölzen.Dabei bieten die Sichtungen selbst für die erfahrenen Experten manche Überraschung und viel Neues. Bei der jüngst abgeschlossenen Hortensienbegutachtung fand auch Burkhard Spellerberg seine neuen Gartenbewohner. Da alle Buchsbäume in seinem Privatgarten nach und nach eingingen, beschloss er - begeistert von den neuen Sorten - kurzerhand sein grünes Ensemble durch ein buntes zu ersetzen. Beim jetzigen Anblick von Limelight und Diamant Rouge gerät er richtig ins Schwärmen: "Vor allem Diamant Rouge hat eine wunderschöne leuchtende Herbstfärbung, fast himbeerfarben. Diese und alle weiteren Eigenschaften der Hortensien sind natürlich in unseren Übersichten verzeichnet."Pressekontakt:Kerstin KuchmetzkiReferentin fürVerbandskommunikationTel.: 030-240 86 99-24kuchmetzki@gruen-ist-leben.dewww.gruen-ist-leben.deOriginal-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126784/4413198