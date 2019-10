Bonn (www.anleihencheck.de) - Wie schon am Dienstag standen für die Renditen an den Rentenmärkten dies- und jenseits des Atlantiks gestern Abend moderate Abschläge zu Buche, so die Analysten von Postbank Research.Diese seien jedoch überwiegend bereits im späten Handel am Dienstag beziehungsweise im frühen Handel gestern Morgen erfolgt, als viele Marktakteure infolge des erneuten Brexit-Rückschlags am Dienstagabend als sicher angesehene Staatsanleihen verstärkt nachgefragt hätten. Im Tagesverlauf habe die Nachfrage jedoch wieder nachgelassen. Schlussendlich hätten 10-jährige Bundesanleihen gestern Abend mit -0,40% (-3 Basispunkte zum Vortag) rentiert. Die Rendite von US-Treasuries gleicher Laufzeit sei per saldo um 1 Basispunkt auf 1,76% gesunken. (24.10.2019/alc/a/a) ...

