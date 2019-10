Verbesserte Platzierungen bei Ausführungsfähigkeit und lückenlosen Blickachsen im Vergleich zum vorigen Bericht versetzen OneStream in diesem Jahr in den Leaders Quadrant

OneStream Software, ein führender Anbieter von CPM-Lösungen (Corporate Performance Management) für mittelgroße bis sehr große Unternehmen, gibt bekannt, dass das Unternehmen im Gartner Magic Quadrant als führender Anbieter von Cloud-Lösungen für Finanzabschlüsse anerkannt wurde1. OneStream hat seine Position in diesem Jahr im Vergleich zu der vorigen Ausgabe des Berichts auf beiden Achsen verbessert und ist vom "Visionary" in den "Leaders Quadrant" aufgestiegen.

"Wir sind stolz auf unsere Anerkennung im Gartner Magic Quadrant als führender Anbieter von "Cloud Financial Close Solutions". Wir sind davon überzeugt, dass diese Würdigung den Wert bestätigt, den unsere Kunden durch den Einsatz unserer vereinheitlichten OneStream XF-Plattform schöpfen, mit der sie ihre Finanzabschluss-, Berichterstellungs-, Planungs- und Analyseprozesse modernisieren und straffen. Darüber hinaus bestätigt diese Anerkennung auch die Mission, die wir vor einigen Jahren in Angriff genommen haben, um eine moderne, einheitliche, skalierbare und leistungsstarke Plattform zu entwickeln, die problemlos mit der Weiterentwicklung der digitalen Transformation des Finanzwesens Schritt halten kann", so Tom Shea, CEO von OneStream Software.

Robert Anderson und John Van Decker, Research VP Analysts, und Greg Leiter, Senior Director, Analyst, äußerten sich folgendermaßen im Magic Quadrant for Cloud Financial Close Solutions: "Der Cloud-Markt für Finanzabschlüsse ist in die Finanzabteilung vorgestoßen. Mehrere vom technologischen Wandel angetriebene Trends versetzen die Finanzabteilung in die Lage, den Erstellungsprozess der Finanzabschlüsse im Hinblick auf Wirksamkeit, Effizienz und Compliance zu verbessern."

Die Kunden von OneStream, darunter einige der weltweit größten Konzerne, nutzen die vereinheitlichte OneStream XF-Plattform zur Beschleunigung der Konsolidierung von Finanzdaten und Erstellung von Finanzabschlüssen, Straffung der Planung und Prognosenerstellung und für tiefergreifendere zuverlässige Analysen ihrer Organisation. Durch die Vereinheitlichung dieser Prozesse in einer einzigen Plattform können die Kunden von OneStream Mehrfachlösungen beseitigen und erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen erzielen. Dadurch können sie mit weniger Ressourcen über erzielte Leistungen berichten und sich stärker auf künftige Leistungen konzentrieren.

"Ich kann wirklich bestätigen, dass wir messbaren Wert aus der integrierten CPM-Einzelplattform von OneStream erhalten. Wir haben unser technisches Umfeld drastisch vereinfacht und dabei gleichzeitig unsere Berichterstellungs- und Analysefähigkeiten verbessert, insbesondere durch den Einsatz von Erweiterbarkeit, Workflow-basiertem Selfservice-Reporting und anderen Funktionen", erklärte Ryan Wild, VP, Global Technology Solutions bei The Carlyle Group

Im April wurde OneStream Software von Gartner als "Gartner Peer Insights Customers' Choice for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions" und als "Visionary" im Gartner Magic Quadrant for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions2 anerkannt.

Über OneStream Software

OneStream Software ist Anbieter einer marktführenden CPM-Lösung (Corporate Performance Management), die die finanzielle Konsolidierung, Planung, Berichterstattung, Analyse und Finanzdatenqualität für komplexe Organisationen vereinheitlicht und vereinfacht. Die einheitliche Plattform von OneStream kann in der Cloud oder vor Ort bereitgestellt werden. Sie gestattet es Unternehmen, das Finanzwesen zu modernisieren, mehrere Altanwendungen zu ersetzen und die Gesamtbetriebskosten für Finanzsysteme zu senken. Dank OneStream benötigen Finanzabteilungen weniger Zeit für die Datenintegration und Systemwartung. So steht mehr Zeit für die Steigerung der Performance des Unternehmens zur Verfügung.

Der OneStream XF MarketPlace bietet herunterladbare Lösungen, mit denen die Kunden den Wert ihrer CPM-Plattform problemlos erweitern können, um sich schnell an die veränderlichen Anforderungen der Finanz- und Betriebsabteilung anzupassen. OneStream wurde 2019 als eines der 700 wachstumsstärksten Unternehmen in Nordamerika in die Inc.-5000-Liste aufgenommen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.onestreamsoftware.com

