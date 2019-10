Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es ausschließlich - und ausführlich - um eine Aktie: Tesla. Ein nachbörslicher Kurssprung von 20 Prozent ist auch für eine sehr schwankungsfreudige Aktie wie Tesla ungewöhnlich. Aber tatsächlich hatten selbst die größten Optimisten nicht damit gerechnet, dass Tesla einen so hohen Gewinn im dritten Quartal erzielen würde. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.