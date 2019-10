In welche Richtung geht es für die weltweiten Börsen? "Es scheint so zu sein, dass die politischen Unsicherheiten langsam weggehen. Das könnte Impulse geben. Aber wir werden wahrscheinlich auch eine Rezession in Deutschland sehen", sagt Dr. Ulrich Stephan. Der Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank erklärt im Interview bei Manuel Koch genau, was er für 2020 erwartet und welche Märkte interessant sein könnten.

Den vollständigen Artikel lesen ...