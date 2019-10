Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einer bislang ausgesprochen ruhigen Woche kommt heute Bewegung in die Datenlandschaft, so die Analysten von Postbank Research. Am Vormittag würden die vorläufigen Einkaufsmanagerindices für den Euroraum und für Deutschland jeweils für Oktober veröffentlicht. Nachdem die PMIs für das Verarbeitende Gewerbe im September auf mehrjährige Tiefstände gefallen seien, würden die Analysten von Postbank Research nun mit einer Bodenbildung rechnen. ...

