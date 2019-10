Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen von 190 auf 220 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Kein Wachstum, aber Kostenkontrolle - das klinge ganz nach einem normalen Autobauer, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das dritte Quartal sei zwar besser als erwartet gewesen, die positive Kursreaktion hält er aber für überzogen./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2019 / 01:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2019 / 01:22 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

