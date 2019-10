Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Berlin (pts019/24.10.2019/12:15) - Der AMA Verband für Sensorik und Messtechnik (AMA) ruft Forscher und Entwickler auf, innovative Projekte und Produktideen aus der Sensorik und Messtechnik bis zum 29. Januar 2020 einzureichen. Bewerben können sich Einzelpersonen und Entwicklerteams aus Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit innovativen Forschungs- und Entwicklungslösungen, die eine erkennbare Marktrelevanz aufzeigen. Der renommierte AMA Innovationspreis ist mit einem Preisgeld von 10.000 Euro dotiert. Zusätzlich können sich Unternehmen um den Sonderpreis "Junges Unternehmen" bewerben, wenn sie nicht länger als fünf Jahre am Markt sind, weniger als 50 Mitarbeiter beschäftigen und einen Jahresumsatz unter 10 Millionen Euro erwirtschaften. Der Gewinner in dieser Sonderkategorie erhält einen kostenlosen Messestand auf der SENSOR+TEST 2020 in Nürnberg. Seit 20 Jahren zeichnet der AMA Verband innovative Forscher und Entwickler mit dem AMA Innovationspreis aus. Das Besondere: das Preisgeld geht direkt an die Entwickler und nicht an die Firmen und Institutionen dahinter. Die Jury setzt sich zusammen aus Branchenexperten aus Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Diese legen bei der Beurteilung besonderen Wert auf die wissenschaftliche Leistung, den Innovationsgrad und die zu erwartende Marktrelevanz. "Digitale Innovationen durchdringen nahezu alle Bereiche des Lebens, sie verändern die Arbeit, die Kommunikation und ermöglichen neue Produkte und Services. Allen gemein ist, dass sie auf den Daten basieren, die Sensoren erfassen und auswerten. Der AMA Innovationspreis bietet innovativen Köpfen aus aller Welt die Gelegenheit, die eigenen Entwicklungen einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren", sagt der Juryvorsitzende Andreas Schütze von der Universität des Saarlandes. "Wir freuen uns auf die Entwicklungen innovativer Unternehmen und Institute, ob etabliert oder Neugründungen. Diese können sich zusätzlich zum Hauptpreis auch auf die Sonderkategorie 'Junges Unternehmen' bewerben. Das Gewinnerteam dieser Kategorie erhält einen kostenfreien Messestand auf der Fachmesse SENSOR+TEST 2020." Teilnahmebedingungen und Ausschreibungsunterlagen für den AMA Innovationspreis 2020 und die Sonderkategorie 'Junges Unternehmen' sowie Broschüren mit den Preisträgern und allen Bewerbungen aus vergangenen Jahren stehen kostenfrei zur Verfügung: http://www.ama-sensorik.de/wissenschaft/ama-innovationspreis/. Einsendeschluss ist der 29. Januar 2020. Die nominierten Teams und die Gewinner des Sonderpreises werden auf der AMA Pressekonferenz am 12. März 2020 bekannt gegeben. Die Gewinner des AMA Innovationspreises 2020 werden auf der Eröffnungsfeier der Sensor and Measurement Science International (SMSI) 2020 am 22. Juni 2020 in Nürnberg ausgezeichnet. (Ende) Aussender: AMA Verband für Sensorik und Messtechnik e.V. Ansprechpartner: Pascale Taube Tel.: +49 30 2219 0362 20 E-Mail: taube@ama-sensorik.de Website: www.ama-sensorik.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191024019

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2019 06:15 ET (10:15 GMT)