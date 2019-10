Unterföhring (ots) - Unfreiwilliger Arbeitseinsatz in der norddeutschen Tiefebene - und noch dazu am Wochenende: Nachdem Joko und Klaas am vergangenen Dienstag in ihrer Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" eine Niederlage einstecken mussten, schickt ihr Haussender die beiden zum Wochenendeinsatz nach Niedersachsen. Genauer gesagt: in die Wedemark bei Hannover. "ProSieben will, dass ihr mich besucht - und zwar nicht bei mir zu Hause zum Kaffeetrinken, sondern in der neuen Show 'Die Live-Show bei Dir zuhause', die ich zusammen mit Matthias Opdenhövel moderiere," erklärte Steven Gätjen. "Wir besuchen in dieser Show Menschen zu Hause und machen mit denen großartige Spiele - im Wohnzimmer und überall drum herum. Was dann passiert, das hat ProSieben für euch ausgesucht und weiß das ganz alleine!" Was Joko und Klaas in der ProSieben-Arena auf offener Straße erwartet, zeigt der Sender in "Die Live-Show bei dir zuhause", am Samstagabend live um 20:15 Uhr."Die Live-Show bei dir zuhause" Raus aus dem TV-Studio, ab auf die Straße! Für die neue Samstagabend-Show "Die Live-Show bei dir zuhause" schickt ProSieben zwei Familien in den Wettkampf - und lässt sie live auf offener Straße und im eigenen Wohnzimmer gegeneinander antreten. Für die zweite Ausgabe am Samstag, 26.10., treten zwei Familien aus der Wedemark an: Das Paar Elisa (26, Referendarin Grundschullehramt) und André (32, Gymnasiallehrer) und Elisas Stiefbruder Michael (39, Maler und Lackiermeister) treffen auf Monika (29, Kinderpflegerin), ihren Freund Dave (28, sozialpädagogischer Assistent) und Daves Mutter Elke (49, Bäckereifachangestellte). Die Erfolgsband Silbermond sorgt mit ihrem Wohnzimmer-Konzert für ein ganz besonderes Musikerlebnis. Elmar Paulke sitzt am Kommentatoren-Mikrofon. Produziert wird die Show von Banijay Productions Germany."Die Live-Show bei dir zuhause" - am 26. Oktober 2019 um 20:15 Uhr live auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 89 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 30 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4413339