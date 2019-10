Heute findet die letzte EZB-Sitzung unter Mario Draghi statt, grössere Beschlüsse werden nicht erwartet. Die Schlussbotschaft wird wohl sein, dass man an seiner - meiner Meinung nach falschen - Geldpolitik festhalten soll. Und vielleicht noch eines drauflegen. Motto: Noch schlimmer geht immer. Zu Positiverem: Tesla zeigt, dass schwarze Zahlen drin sind und die Indikation der Aktie zeigt, wie das angenommen wird.Tesla ( Akt. Indikation: 268,40 /268,55, 17,31%) Und hier mal weitere Details zu einer neuen Aktivität von uns: "Börse-Inputs für junge Anleger (jeden Alters)" wird unser Podcast wohl heissen. Thema: Wie lege ich das Anlegen an? Ziel ist es, junge Anleger (jeden Alters) via Interviews mit verschiedensten Experten mit Antworten zu ...

