Hamburg (ots) - Podcast: Das Coronavirus-Update von NDR Info, ab sofort täglich von Montag bis Freitag um 12.50 Uhr im Radioprogramm von NDR Info sowie als Podcast in der NDR Info App sowie unter https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html.SARS-CoV-2: So heißt das neue Coronavirus, das sich zuerst in China ausgebreitet hat und nun Tag für Tag in den Schlagzeilen ist. Die Wissenschaft sagt: Wir wollen so viel wie möglich informieren - doch wie kann man das tun, ohne Panik zu verbreiten? In dem neuen NDR Info Podcast "Das Coronavirus-Update" spricht NDR Info Redakteurin Korinna Hennig täglich mit einem der führenden Virus-Forscher Deutschlands: mit Prof. Dr. Christian Drosten, dem Leiter der Virologie in der Berliner Charité. Er und sein Team waren es, die einen Test zum Nachweis von SARS-CoV-2 entwickelt und das Erbgut des Virus veröffentlicht haben.In dem täglichen Update klärt NDR Info mit ihm alle aktuellen und grundlegenden Fragen rund um die Epidemie. Welche Spur verfolgt die Forschung aktuell? Welche neuen Erkenntnisse gibt es zu Ansteckung und Krankheitsverlauf? Welche Fragen sind noch offen? Ist die Aufregung um das neue Virus überhaupt angemessen? Und: Wie ergeht es den Forschern persönlich in diesen Tagen?Der Podcast wird zusätzlich von NDR Radioprogrammen in Ausschnitten gesendet. Alle Hörerinnen und Hörer von N-JOY, NDR 2 und NDR Info können ihre persönlichen Fragen an die Redaktion schicken: MeineFrage@ndr.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4531027